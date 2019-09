Consip | Scafarto davanti al gup Forleo | “Non ho mai messo a rischio l’indagine”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Non ho mail’indagine, non ho mai rivelato alcuna notizia coperta da segreto: questa è la verità e spero che venga affermata anche dal punto di vista giudiziario”. Sono le parole del maggiore dei carabinieri Gianpaolo, ex ufficiale del Noe, durante le dichiarazioni spontaneeal gup di Roma, Clementina, nell’ambito dell’udienza preliminare del procedimento sul casoche vede imputati tra gli altri, l’ex ministro Luca Lotti, l’ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette. “Al giudice ho confermato – ha riferitofuori dall’aula – quello che ho sempre sostenuto. Per questa vicenda la mia vita è stata stravolta, prima ero in ufficio di polizia giudiziaria ora mi occupo di logistica”. L’ufficio inquirente, guidato all’epoca da Giuseppe Pignatone, aveva chiesto il rinvio a ...

