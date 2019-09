Condannato per violenza domestica si riabilita E il Tar gli concede il permesso di

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha Condannato l’Italia per inadempimenti nella gestione della “Xylella fastidiosa” : La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Italia per inadempimenti nella gestione della Xylella fastidiosa, accogliendo un ricordo della Commissione Europea che accusava l’Italia di non avere fatto abbastanza per contenere la diffusione del batterio che da anni sta causando seri danni

Bruno Fernandes - il portiere Condannato a 20 anni di carcere per omicidio torna in campo. I tifosi : “È un assassino - qui non lo vogliamo” : Dopo nove anni e una condanna per omicidio, l’ex portiere del Flamengo Bruno Fernandes torna in campo: il 34enne ha firmato con il Poços de Caldas, squadra brasiliana della terza divisione mineira. L’annuncio è arrivato sul profilo Facebook della squadra che ha deciso di siglare il contratto con Fernandes nonostante, in un sondaggio promosso dalla dirigenza del club stesso, i tifosi si fossero espressi contrari alla cosa. Bruno ...

Alvin Kennard Condannato all’ergastolo per aver rubato 50 dollari - esce di prigione dopo 36 anni : Alvin Kennard nel 1983, quando aveva 22 anni, rubò dalla cassa di una panetteria 50,75 dollari. In base a una legge oggi non più in vigore, fu condannato all'ergastolo. Alla lettura della nuova sentenza era presente tutta la famiglia, che ha esultato commossa: "Aspettavamo questo momento da vent'anni".\\Alvin Kennard aveva 22 anni quando, nel 1983, rubò per fame 50,75 dollari dalla cassa di una panetteria. Fu arrestato e condannato ...

Jesolo - sesso in spiaggia con una ragazza di 15 anni : 25enne Condannato per violenza : Mohamed Gueye, 25enne di origine senegalese che violentò una ragazza di 15 anni su una spiaggia di Jesolo il 23 agosto 2018, è stato condannato con rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi di reclusione dal Gup di Venezia. Il giovane ha ammesso aver avuto un rapporto intimo con la minorenne ma si era difeso affermando che lei era consenziente.\\E' stato condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere Mohamed Gueye, il 25enne di origine senegalese che violentò ...

Un tribunale dell’Oklahoma ha Condannato Johnson & Johnson a pagare 572 milioni di dollari di danni per il suo ruolo nella diffusione degli oppioidi negli Stati Uniti : Un tribunale dell’Oklahoma, negli Stati Uniti, ha condannato la multinazionale farmaceutica Johnson & Johnson a pagare 572 milioni di dollari di danni (circa 515 milioni di euro) per aver contribuito alla recente diffusione dei farmaci oppioidi nel paese. Thad Balkman, giudice

Condannato - fugge alla cattura per godersi l'estate al mare : I carabinieri, per arrestarlo, si sono finti scaricatori di birra o bagnanti. Era ricercato da un mese dopo la condanna del tribunale di Lecce per evasione, furto e spaccio. Tutti reati commessi tra il 2012 e il 2018. Si tratta di un 26enne di Racale, un Comune in provincia di Lecce, che era riuscito a farla franca e a non essere ancora arrestato per potersi godere l'estate nel Salento.\\

Texas - Condannato a morte di Larry Swearingen. Lui : “Dio - perdonali - non sanno quel che fanno” : L'esecuzione di Larry Swearingen è avvenuta tramite l'iniezione letale: l'uomo si è sempre dichiarato non colpevole. Era accusato di aver rapito, violentato e ucciso una studentessa nel 1998.Continua a leggere

Motomondiale : Danny Kent Condannato a quattro mesi di carcere per possesso di un coltello in una rissa : Dalle stelle alle stalle. Danny Kent, campione del mondo della Moto3 nel 2015 con il Team Leopard, è stato condannato a quattro mesi di carcere, pena sospesa poi dalla condizionale per un anno. L’ex centauro della minima cilindrata è stato riconosciuto colpevole dalla corte di Cheltenam per possesso di un coltello da cucina durante una rissa avvenuta lo scorso 7 marzo. Una lite in particolare con un uomo di 63 anni anni che, mentre portava ...

Asap Rocky - il rapper è stato Condannato ma non andrà in carcere come voluto da Donald Trump : Il rapper afroamericano Asap Rocky è stato condannato in Svezia per aggressione con la condizionale e non dovrà quindi scontare la sua pena in carcere. Si è così conclusa oggi a Stoccolma una vicenda che aveva creato tensioni fra Washington e Stoccolma, dopo gli interventi su Twitter del presidente americano Donald Trump in favore del rapper. Asap è del resto già tornato negli Stati Uniti dopo essere stato scarcerato il 2 ...

ONG - un giudice tedesco ha Condannato Salvini per violazione del diritto d'autore : Da diverso tempo si assiste allo scontro tra Matteo Salvini e le organizzazione umanitarie non governative internazionali. Nelle ultime ore lo stesso ministro dell'Interno italiano è stato condannato da un giudice tedesco, in quanto avrebbe violato il diritto d'autore pubblicando una foto di un membro dell'equipaggio della nave della ONG Mission Lifeline. Più precisamente, si tratta di un'immagine di Soren Moje che è stata scattata dal ...

Salvini Condannato per violazione del copyright dal tribunale di Francoforte : rischia fino a 250 mila euro di multa : “Questo signore mi dà del fascista. Rassicurante direi”. L’immagine scelta da Matteo Salvini per accompagnare queste parole, apparsa sul suo profilo Twitter il 16 giugno 2018, può costare molto al ministro dell’interno. Il vicepremier è stato infatti condannato per violazione del copyright dal tribunale di Francoforte. Non ha chiesto il permesso di usare quella foto, scattata da Friedhold Ulonska, ...