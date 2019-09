Come vestire low cost sembrando high fashion spiegato da una che ci è passata

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ciao, mi chiamo Adalgisa, ho 28 anni e non faccio shopping lowda due giorni. All’inizio è stata dura. Non riuscivo a staccare gli occhi da un abito Richard Allen per H&M edizione limitata con gonna scampanata scollo a barca maniche lunghe a palloncino con polsino alto e bottoni rivestiti a soli 39 euro e 90. Poi, per distrarmi, ho iniziato a pensare a quelle scarpe da ginnastica platform modello Spice Girls, viste in vendita al centro commerciale la scorsa settimana per centocinquanta sonantissimi euro.È stata una specie di epifania: mi sono detta che se il bruttoa tanto io, per elevare il mio spirito-così-un-po’-a-caso, avrei potuto fare voto ed evitare il bello a poco. Almeno fino al prossimo ultimissimo pezzo a metà della metà della metà del prezzo outlet che il destino avrebbe posto sulla mia strada.Conservarmi in ...

