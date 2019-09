Clima | gli studiosi | “Trasformare il cambiamento climatico da costo in opportunità”

Termostato e gestione del Clima : i migliori dispositivi da comprare : In tutte le guide riguardanti l’argomento Domotica e casa intelligente di cui vi abbiamo parlato, c’è un tema ricorrente che – a nostro parere – svolge un ruolo ancor più importante dell’interconnessione di questi apparecchi leggi di più...

Venezia - gli attivisti per l’ambiente 7 ore sul red carpet : “Ministro Costa dalla nostra parte? Dichiari l’emergenza Climatica” : Circondati dalle forze dell’ordine, intorno alle 14 di ieri, i mille attivisti climatici che hanno occupato il red carpet decidono di evitare la resistenza passiva e i ‘trascinamenti’ e tornare autonomamente a preparare il corteo del pomeriggio: “È il momento di mostrare il cervello, non i muscoli” spiegano al microfono, delusi di non aver incassato il sostegno della Mostra del Cinema di Venezia ma intenzionati a evitare tensioni con la polizia. ...

Clima - Mick Jagger dalla parte degli attivisti : “Protestano alla Mostra del Cinema di Venezia? Sono contento - fanno bene” : Mentre gli attivisti del comitato No Grandi Navi e dei Fridays For Future hanno sgombrato il red carpet del Lido, occupato questa mattina, alla Mostra del Cinema di Venezia è sbarcata un’altra leggenda del rock: Mick Jagger. Il frontman dei Rolling Stones recita, nei panni di uno spregiudicato mercante d’arte e gallerista newyorkese, nel film che chiuderà stasera fuori concorso, dopo l’assegnazione dei Leoni, la 76ma edizione del festival ...

«Il mare invaderà Napoli» - gli effetti choc dei cambiamenti Climatici : Quest'estate la ricorderemo per gli allarmi ambientalistici. Il dito puntato è sull'uomo e la sua incapacità di trovare un equilibrio tra natura e sfruttamento delle risorse, e...

Clima - gli esperti dell’UniBo : “La visibilità è indispensabile per la lotta al cambiamento Climatico” : La diffusione dei pannelli solari è maggiore nei quartieri in cui le case che montano pannelli solari sono più visibili. E la diffusione di auto ibride è maggiore nelle aree in cui circolano modelli che esistono solo nella versione ibrida, cioè immediatamente riconoscibili come ‘auto ecologiche’. Sono solo due esempi di quanto l’adozione di scelte e comportamenti sostenibili sia legata alla loro visibilità. Per arrivare ...

Il Clima - il suolo - gli ecosistemi terrestri : contenuti - numeri e prospettive dell’ultimo rapporto IPCC : Un atteso rapporto speciale dell’IPCC indaga le interazioni tra gli ecosistemi terrestri e la sostenibilità dell’uso del territorio e del suolo rispetto ai cambiamenti climatici. Le prospettive di ridurre le emissioni di gas serra, le implicazioni su aspetti molto importanti quali l’agricoltura, la sicurezza alimentare, le foreste, la desertificazione. Un lavoro che ha richiesto la collaborazione di centinaia di studiosi di ...

Clima : negli ultimi 150 anni cambiamenti incontrollati : I cambiamenti Climatici attuali, e le loro conseguenze sull’ambiente, non sono collegati solo a processi derivati dalle attivita’ industriali e post-industriali, ma potrebbero avere un’origine antecedente, derivata dall’utilizzo diffuso e continuativo delle risorse naturali. Cio’ non toglie che la modifica degli equilibri ambientali, iniziata in modo modesto gia’ 10.000 anni fa, abbia avuto una crescita ...

Ambiente - l’uomo ha iniziato a modificare il Clima 10mila anni fa. La ricerca : “Impennata squilibrio ecosistema negli ultimi 150 anni” : L’uomo modifica Ambiente e clima da almeno 10mila anni, da molto prima dell’introduzione dell’agricoltura di tipo intensivo. A dirlo sono i Big Data relativi al periodo compreso tra 10mila e 170 anni fa, raccolti grazie al progetto ArchaeoGLOBE con il contributo di 255 ricercatori in tutto il mondo, tra cui anche 5 italiani, come riporta la rivista Science, che ha pubblicato i risultati della ricerca. “La trasformazione ...

Laura Boldrini : “Non voglio incarichi - il Paese esca dal Clima d’odio generato da Salvini” : Intervista all'ex Presidente della Camera Laura Boldrini sul governo Conte bis e sugli scenari nel medio e lungo periodo: "Spero che sia davvero un momento di svolta e che si scelga una direzione chiara". E lancia una proposta: "Per la guida del Paese servono figure autorevoli e innovative, è il momento di puntare sulle tante donne in gamba che abbiamo".Continua a leggere

VIDEO – Tifosi dell’Inter danno fuoco alla maglia di Icardi! Clima molto teso : Clima non proprio sereno quello che si è creato a Milano, sponda Inter, intorno a Mauro Icardi. Quest’oggi, infatti, un folto gruppo di Tifosi nerazzurri ha dato fuoco alla maglia dell’ex capitano intonando cori non proprio carini al suo indirizzo. IL VIDEO PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: Koulibaly di nuovo papà: è nata Nessa! TS su Verdi: solo in due casi potrebbe andare al ...

Ondate di calore nelle profondità del Mediterraneo : cambiamenti Climatici uccidono gli animali : Un team di ricerca francese del Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM) dell'Università di Tolosa ha misurato le Ondate di calore che si sono verificate nel Mar Mediterraneo negli ultimi 35 anni. In profondità sono stati registrati aumenti di temperatura superiori ai 2° centigradi rispetto alla media, in grado di uccidere la fauna marina, alterare gli equilibri ecologici e abbattere gli stock ittici.Continua a leggere

La Groenlandia - simbolo dei cambiamenti Climatici : dall’antica terra verde all’attuale scioglimento dei ghiacciai : La Groenlandia è l’isola più grande del mondo, nella quale la popolazione vive in condizioni estreme: un manto di ghiaccio occupa l’84% della superficie, rendendo l’intervento umano possibile soltanto nelle zone costiere. La storia di questa massa continentale, tre volte più estesa dell’Australia, vanta un’influenza di varie popolazioni, dovuta alle ondate migratorie provenienti dall’America fin dal 2500 ...

Francia : ad agosto Clima fiducia famiglie stabile : Parigi, 27 ago. (AdnKronos) – Ad agosto il clima di fiducia delle famiglie francesi è stabile. L’indice si attesta a 102 punti come a luglio ma superiore alla media di lungo periodo (100). Lo rende noto l’Insee, l’istituto di statistica francese.L'articolo Francia: ad agosto clima fiducia famiglie stabile sembra essere il primo su CalcioWeb.

Arthus-Bertrand : "Persa la battaglia contro il cambiamento Climatico" : il fotografo francese celebre per i suoi scatti della foresta: "Macron? le solite chiacchiere, c'è un po' di ipocrisia in...