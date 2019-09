Ciclismo | Coppa del Mondo Mountain Bike 2019 | a Ferrand-Prevot l’ultima tappa Courtney

Ciclismo - Coppa del Mondo Mountain Bike : incredibile epilogo nel downhill - Bruni e Hannah vincono la generale con il brivido : Nelle notte italiana è andata in scena la seconda giornata dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Mountain Bike 2019. A Snowshoe, Stati Uniti, i più grandi interpreti della discesa sulle ruote grasse, si sono dati battaglia non solo per la conquista del successo di tappa ma anche per quello nella classifica generale. Dopo una lunga stagione, infatti, sia al maschile che al femminile, tutto si è deciso con l’ultima gara e alla fine a ...

Ciclismo - Coppa Bernocchi in Tv su Rai Sport il 15 settembre : c'è la salita di Morazzone : Tra gli innumerevoli appuntamenti di Ciclismo in programma nel mese di settembre c'è anche la Coppa Bernocchi. La 101ª edizione della corsa lombarda si disputerà domenica 15 settembre. Un anno fa vinse Sonny Colbrelli, al suo secondo successo di fila. Il corridore del Team Bahrain-Merida s'impose nettamente in volata davanti a Manuel Belletti e Paolo Simion. Probabilmente lo ritroveremo nella start-list di quest'anno con l'obiettivo di andare a ...

Ciclismo - Coppa Agostoni in tv il 14 settembre su RaiSport : c'è il circuito di Lissolo : In questi giorni è di scena la Vuelta di Spagna. La stagione di Ciclismo proporrà nel mese di settembre una serie di appuntamenti, tra cui alcune gare in Italia. Tra queste ci sarà la Coppa Agostoni, da qualche anno nota anche come Giro delle Brianze. La 73ª edizione verrà disputata sabato 14 settembre 2019. A trasmettere la corsa ciclistica in diretta tv sarà Rai Sport. Un anno fa vinse Gianni Moscon. Il corridore del Team Ineos, in quella ...