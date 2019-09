Chiara Ferragni e il regalo a Ursula Corbero | la Tokyo de La Casa di Carta ringrazia con

Via Odoardo Ferragni - famoso ornitologo. E a Fedez scappa una battuta hot su Chiara : La sintonia tra Fedez e Chiara è evidente anche nei piccoli gesti quotidiani ma, forse, Fedez è andato troppo oltre con una battuta su una particolare passione della moglie... Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere una giornata a Cremona, città natale dell'influencer. La coppia è tornata da poco da Venezia dove Chiara ha presentato il documentario Chiara Ferragni – Unposted, fuori concorso alla Mostra del Cinema. Fedez e sua ...

Chiara Ferragni sexy con Fedez : Dopo l’esordio al Festival di Venezia, Chiara Ferragni e Fedez si spogliano di ogni abito davanti allo specchio del bagno e, in un attimo, piovono critiche di ogni tipo. In questi giorni sembra che non si parli di altro che del docufilm di Chiara Ferragni, l’influencer da 17 milioni di follower che ha saputo far breccia nel cuore di tutti, o quasi. Infatti, molti utenti sollevano dubbi sul gusto, stile ed eleganza che dovrebbero tanto ...

Selfie bollente allo specchio per Fedez e Chiara Ferragni : I fan dei Ferragnez non hanno fatto in tempo a “riprendersi” dall’incidente hot di Chiara sul red carpet (la scollatura del vestito si è aperta lasciando vedere il capezzolo dell’influencer) che la coppia già regala altri scorci a luci rosse sulla propria intimità. Fedez condivide le immagini sul suo profilo, la Ferragni rilancia con uno scatto in accappatoio e il seno che si intravede dalla scollatura.

Chiara Ferragni - i fan la riprendono per la schiena curva : «Si accorcia ?altrimenti è troppo alta per Fedez» : I soliti haters di Instagram si stanno chiedendo come mai Chiara Ferragni sembra avere la gobba. L’influencer ha pubblicato molte foto e diversi video dalla Mostra del Cinema di Venezia dove ha presentato il documentario sulla sua vita. Tra i commenti apparsi sotto i vari post condivisi nelle ultime ore, anche qualche osservazione critica sulla sua postura. “Dovresti stare un po’più dritta con la schiena, è quello che rende brutto il tuo ...

Chiara Ferragni - l’accappatoio rischia di cadere : Chiara Ferragni condivide alcuni momenti inediti della sua partecipazione alla Mostra del Cinema. Tuttavia, l’accappatoio che indossa è aperto e rischia di scivolare lentamente Il 4 settembre è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia il docufilm Unposted, il racconto in versione estesa della vita dell’influencer tanto in ambito professionale quanto personale. Per l’occasione, Chiara Ferragni è arrivata sul red carpet con ...

Chiara Ferragni a Venezia : la critica durissima di Valeria Golino : Valeria Golino non ci sta e critica aspramente Chiara Ferragni e la sua presenza sul red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. L’influencer, come è noto, ha sfilato sul tappeto rosso insieme al marito Fedez e a tutta la famiglia per presentare Unposted, un documentario che racconta la sua vita, il successo su Instagram e il privato. Quest’anno più che mai il mondo del web e dei reality ha contagiato Venezia. Sul red carpet hanno ...

Chiara Ferragni - incidente hot a Venezia 76 : Clan Ferragnez al gran completo al Festival di Venezia, l’unico grande assente, per questioni di età e orari, è il piccolo Leone. Tutti gli altri sono accorsi alla corte di Chiara Ferragni, per la presentazione del docu-film sulla sua vita, Chiara Ferragni Unposted, diretto da Elisa Amoruso. Tralasciando le critiche sulla pellicola in sé, che non ha proprio fatto il pieno di consensi, Chiara & co. sono stati gli indiscutibili protagonisti ...

Valeria Golino contro Chiara Ferragni : «Sdoganato comportamento che tutti ritenevano volgare» : “È un mondo a me sconosciuto, quello della influencer”, l’attrice Valeria Golino dice la sua sul mondo delle influencer, rispondendo a una domanda su Chiara Ferragni, ospite del Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia col suo documentario “Chiara Ferragni – Unposted”. Valeria ammette di non conosce il mondo digitale di Chiara Ferragni, ma ritiene che in qualche modo abbia sdoganato la volgarità: “Tanto di cappello a chi fa ...

Chiara Ferragni è un genio - oltre che un simbolo : Chiara Ferragni è un genio, oltre che un simbolo Non mi interesso di moda, non seguo gli account delle webstar glamour chic e quelle robe lì, ma mi manda al manicomio come la Ferragni sia bistrattata dall’opinione pubblica, specie da giornalisti e intellettuali. Provo a ricapitolare: una ragazzina di Cremona, con solo un cellulare, mette in piedi un impero economico, diventa una star internazionale, finisce su Forbes che la definisce la prima ...

Venezia - Chiara Ferragni incanta sul red carpet ma il film sulla sua vita è 'bocciato' : Ha conquistato il red carpet, non la platea di critici che hanno stroncato 'Chiara Ferragni Unposted', il docufilm autobiografico sulla fashion blogger più celebre e ricca del pianeta. Per la regia di Elisa Amoruso, è stato presentato ieri alla 76 esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. La pellicola, il cui intento era raccontare la vita privata di Chiara, oltre alla sua esistenza parallela sui social network e alla vorticosa carriera ...

Codacons contro Chiara Ferragni : No al suo film al cinema : L'associazione in difesa degli utenti e dei consumatori fa appello ai cinema italiani affinché non proiettino il documentario di Chiara Ferragni: "Non è un modello educativo virtuoso ed è stata denunciata per uso illecito dei social". Chiara Ferragni è abituata a far discutere. Per questo motivo, le molte critiche al documentario che racconta la sua storia, appena presentato al Festival del cinema di Venezia non la toccano più di ...