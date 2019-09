Chi era Ruth Pfau | nata 90 anni fa

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e diChiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione concessioni autostradali e stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido. Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...

Governo - dagli applausi alle contestazioni al riChiamo alla lealtà a Pd e M5s : il discorso integrale di Giuseppe Conte alla Camera : “Inizia una nuova stagione riformatrice. Abbiamo un’occasione unica, è il momento del coraggio”. Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, prima del voto di fiducia al nuovo Governo sostenuto da M5s e Pd, è durato quasi un’ora e mezza. Tanti i temi toccati dal presidente del Consiglio: dal taglio dei parlamentari alle concessioni, dalla legge di Bilancio ai diritti delle persone e dei lavoratori, dalla gestione dei ...

Inter - presentata la terza maglia : tanti riChiami alla storia nerazzurra [FOTO] : FC Internazionale Milano e Nike caratterizzano la presenza del club nelle competizioni Europee con una terza divisa che trae ispirazione da due celebri trionfi continentali. L’Inter giochera` le piu` importanti competizioni in questa stagione e la nuova divisa racchiude in se´ elementi delle sue maglie iconiche delle stagioni 1997-98 e 2009-10, in cui i Nerazzurri hanno conquistato alcuni dei successi piu` spettacolari della storia del ...

Ecco come gli Stati Uniti controlleranno i social network di Chi Chiede un visto : Controlli di sicurezza in un aeroporto statunitense (Photo by Robert Alexander/Getty Images) Il Dipartimento di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha svelato quali informazioni pescherà dai social network per chi richiede alcuni tipi di visto. Con un avviso sul sito del governo, la Homeland Security spiega che i funzionari chiederanno i dati dei social network tramite la compilazione di sette moduli che i richiedenti asilo, gli immigrati, i ...

Formula 1 - Camilleri ha le idee Chiare : “basta porte girevoli a Maranello. GerarChia piloti? Le cose cambiano” : L’amministratore delegato della Ferrari ha parlato dopo la vittoria di Leclerc, annunciando stabilità nel futuro del team di Maranello Una giornata da ricordare per Louis Camilleri che, in qualità di amministratore delegato, ha riportato la Ferrari al trionfo a Monza dopo nove anni. Un successo arrivato grazie al lavoro di Leclerc e dell’intero Reparto Corse, perfetto sia nell’atteggiamento che nella strategia di ...

Avezzano - si opera alla spalla e dopo un mese muore : aperta un’inChiesta : I familiari di una signora di Monterotondo hanno presentato denuncia ai carabinieri di Avezzano dopo che la donna di sessantasette anni, circa un mese dopo essersi sottoposta a un intervento all’apparenza banale a una spalla, ha perso la vita. I militari hanno già sequestrato la cartella clinica della donna che servirà a ricostruire quanto accaduto.Continua a leggere

MotoGp – Si corre finalmente a Misano : ORARI e DIRETTE TV del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini - anche in Chiaro : Domenica la gara di MotoGp a Misano: ecco come e quando seguire il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini L’attesa è finita: dopo lo spettacolo regalato dalla Formula 1 a Monza, i riflettori si spostano sui piloti della MotoGp, che correranno sul circuito di Misano. Inizia giovedì, con la tradizionale conferenza stampa piloti il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Marquez andrà a caccia del riscatto ...

Governo : Chiama fiducia dalle 19 - 30 - voto Camera atteso alle 21 : Roma, 9 set. (AdnKronos) – E’ previsto per le 19.30 l’inizio della chiama per il voto di fiducia della Camera al Governo, mentre il risultato dovrebbe conoscersi intorno alle 21. E’ quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Dopo l’intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, previsto per le 11, la seduta verrà sospesa, per consentire al premier di depositare il suo discorso al Senato.alle ...

Immigrati - congelata la linea dura di Matteo Salvini : no ai porti Chiusi - si spera nell'Europa : La linea dura di Matteo Salvini sugli Immigrati è solo un ricordo. Il caso della Ocean Viking che ha annunciato di aver "soccorso e salvato 50 persone che erano a bordo di un gommone in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia" e che si prepara a sbarcare in Italia segnerà il "battesi

Sondaggi politici Ipsos : per il 45% degli italiani il Conte bis durerà poChi mesi : Sondaggi politici Ipsos: per il 45% degli italiani il Conte bis durerà pochi mesi Oggi il governo giallo rosso è atteso alla Camera dove il premier Conte illustrerà ai partiti il programma dell’esecutivo su cui richiederà la fiducia. Tra i temi centrali del discorso ci saranno la legge di bilancio e le scelte per fermare l’aumento dell’Iva, ma anche la questione immigrazione con la volontà di rivedere il trattato di Dublino ...

Trieste - Chiude l’area a caldo della Ferriera di Servola : a risChio i 450 dipendenti. Il dossier sul tavolo del neo ministro Stefano Patuanelli : Tempi cruciali per la Ferriera di Servola, a Trieste, e per i suoi dipendenti. Un caso industriale e ambientale molto controverso che da anni crea polemiche e bracci di ferro con la proprietà. Adesso sembra arrivato il punto di non ritorno, con la chiusura dell’area a caldo, auspicata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e di cui la proprietà ha deciso di prendere atto, avviando le procedure (in tempi da definire) per spegnere ...

Chi era Ruth Pfau : Con le sue cliniche per trattare la lebbra contribuì a salvare la vita di decine di migliaia di malati in Pakistan: era nata 90 anni fa oggi

Ruth Pfau : Chi era e perché oggi Google le dedica un doodle : oggi, 9 settembre 2019, Google dedica un doodle a Ruth Pfau, medico e suora che ha dedicato la propria vita all’assistenza dei malati di lebbra in Pakistan. Nota come la “Madre Teresa del Pakistan”, è nata il 9 settembre di 90 anni fa: ha lavorato per decenni al fianco di migliaia di lebbrosi fondando 157 cliniche nel Paese, che nel corso della loro attività hanno curato oltre 56mila pazienti. Pfau è nata a Lipsia, in Germania, in una famiglia ...