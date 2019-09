Chi era Ruth Pfau | la ‘Madre Teresa’ pachistana protagonista del doodle di google

Le parole Chiave del discorso di Conte alla Camera : Sobrietà. Unità. Ma anche nuovo umanesimo e lessico rispettoso. Poi coraggio e determinazione. E, soprattutto, stagione riformatrice. Queste le parole chiave dell'intervento programmatico del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un'ora e mezza di discorso, in cui il premier fissa le priorità dell'agenda del nuovo governo. Ma è in particolare il ricorso ad alcune parole, che si ripetono diverse volte nel lungo intervento, a ...

Milan Games Week 2019 : tutti i gioChi indie presenti in fiera : Per il settimo anno consecutivo sarà presente al Milan Games Week, che si terrà a partire da venerdì 27 settembre, l’area dedicata ai titoli indie, showcase della manifestazione dedicato ai prodotti made in Italy che nelle scorse edizioni ha conquistato il pubblico. Sono stati selezionati 20 videogiochi realizzati da altrettanti studi di sviluppo italiani per offrire loro la fantastica opportunità di partecipare all’evento in maniera ...

Riki Marcuzzo sostituito da un sosia : operazione social ispirata alla leggenda su Paul McCartney? I fan : “Ma tu Chi ca*** sei?” : Gli ultimi “avvistamenti” di Riki Marcuzzo, secondo classificato ad “Amici” nel 2017 e artista che ha venduto più dischi proprio in quell’anno, risalgono a qualche mese fa durante la promozione sudamericana, sull’onda del successo del duetto con la popolarissima band CNCO in “Dolor de Cabeza”. Poi il manager Francesco Facchinetti aveva rassicurato i fan italiani con un messaggio sui social: “Italia, preparatevi perché il ragazzo dalle 320mila ...

Conte Chiede la fiducia alla Camera : proponiamo nuovo patto politico e sociale : "Un patto politico e sociale". È quello che il governo Conte II propone oggi al Parlamento. Illustrando le dichiarazioni programmatiche del nuovo esecutivo il presidente del Consiglio ha detto in aula a Montecitorio: "Il programma che mi accingo ad illustrare non è una mera elencazione di proposte eterogenee che si sovrappongono l'una con l'altra, né tantomeno è la mera sommatoria delle diverse posizioni assunte dalle forze politiche che hanno ...

Lucas PeracChi fa pace con Mercedesz : "Lei è mia" - : Francesca Galici Sembra che la bufera tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sia ormai passata, tanto che il modello ha condiviso una foto molto hot della sua fidanzata Tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi sembra che sia tornato tutto alla normalità. Dopo l'accesa discussione che sembrava aver messo un punto definitivo alla loro relazione, i due hanno evidentemente chiarito le loro posizioni e sono tornati a mostrarsi sui social più ...

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e diChiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione concessioni autostradali e stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido. Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...

Chi era Ruth Pfau - nata 90 anni fa : Con le sue cliniche per trattare la lebbra contribuì a salvare la vita di decine di migliaia di malati in Pakistan: era nata 90 anni fa oggi

Governo - dagli applausi alle contestazioni al riChiamo alla lealtà a Pd e M5s : il discorso integrale di Giuseppe Conte alla Camera : “Inizia una nuova stagione riformatrice. Abbiamo un’occasione unica, è il momento del coraggio”. Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, prima del voto di fiducia al nuovo Governo sostenuto da M5s e Pd, è durato quasi un’ora e mezza. Tanti i temi toccati dal presidente del Consiglio: dal taglio dei parlamentari alle concessioni, dalla legge di Bilancio ai diritti delle persone e dei lavoratori, dalla gestione dei ...

Inter - presentata la terza maglia : tanti riChiami alla storia nerazzurra [FOTO] : FC Internazionale Milano e Nike caratterizzano la presenza del club nelle competizioni Europee con una terza divisa che trae ispirazione da due celebri trionfi continentali. L’Inter giochera` le piu` importanti competizioni in questa stagione e la nuova divisa racchiude in se´ elementi delle sue maglie iconiche delle stagioni 1997-98 e 2009-10, in cui i Nerazzurri hanno conquistato alcuni dei successi piu` spettacolari della storia del ...

Ecco come gli Stati Uniti controlleranno i social network di Chi Chiede un visto : Controlli di sicurezza in un aeroporto statunitense (Photo by Robert Alexander/Getty Images) Il Dipartimento di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha svelato quali informazioni pescherà dai social network per chi richiede alcuni tipi di visto. Con un avviso sul sito del governo, la Homeland Security spiega che i funzionari chiederanno i dati dei social network tramite la compilazione di sette moduli che i richiedenti asilo, gli immigrati, i ...

Formula 1 - Camilleri ha le idee Chiare : “basta porte girevoli a Maranello. GerarChia piloti? Le cose cambiano” : L’amministratore delegato della Ferrari ha parlato dopo la vittoria di Leclerc, annunciando stabilità nel futuro del team di Maranello Una giornata da ricordare per Louis Camilleri che, in qualità di amministratore delegato, ha riportato la Ferrari al trionfo a Monza dopo nove anni. Un successo arrivato grazie al lavoro di Leclerc e dell’intero Reparto Corse, perfetto sia nell’atteggiamento che nella strategia di ...

Avezzano - si opera alla spalla e dopo un mese muore : aperta un’inChiesta : I familiari di una signora di Monterotondo hanno presentato denuncia ai carabinieri di Avezzano dopo che la donna di sessantasette anni, circa un mese dopo essersi sottoposta a un intervento all’apparenza banale a una spalla, ha perso la vita. I militari hanno già sequestrato la cartella clinica della donna che servirà a ricostruire quanto accaduto.Continua a leggere

MotoGp – Si corre finalmente a Misano : ORARI e DIRETTE TV del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini - anche in Chiaro : Domenica la gara di MotoGp a Misano: ecco come e quando seguire il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini L’attesa è finita: dopo lo spettacolo regalato dalla Formula 1 a Monza, i riflettori si spostano sui piloti della MotoGp, che correranno sul circuito di Misano. Inizia giovedì, con la tradizionale conferenza stampa piloti il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Marquez andrà a caccia del riscatto ...