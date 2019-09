Chi è Leonardo Brunzini | l’agronomo italiano che insegna la coltivazione della canapa in

Chiara Ferragni : “Volevo l’autografo di Leonardo DiCaprio - mi ha respinta” : Chiara Ferragni è alla Mostra del Cinema di Venezia per la presentazione del documentario biografico a lei dedicato "Chiara Unposted". In attesa che il film venga mostrato al pubblico nella sezione collaterale "Sconfini", i fan della popolarissima influencer hanno già invaso l'area del festival, a caccia di un selfie o di un autografo della loro beniamina. \\Eppure, non molto tempo fa, quando già stava diventando una celebrità, anche la stessa ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura invariata - Leonardo a +3 - 97% - 28 agosto 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude invariata. Sul listino principale bene Leonardo. Male invece Buzzi, Amplifon e Juventus

Gaeta - morto il fotografo Leonardo D'Angelo : malore al ristorante dopo un bicChiere d'acqua fredda : È sotto shock il mondo sportivo non solo di Gaeta ma di tutto il golfo e il basso Lazio per la morte improvvisa di Leonardo D'Angelo, fotografo sportivo che con la sua Nikon ha immortalato...

Gaeta - morto il fotografo Leonardo D'Angelo : malore al ristorante dopo un bicChiere d'acqua fredda : Il mondo dello sport di Gaeta e del basso Lazio è sotto choc per l'improvvisa morte di Leonardo D'Angelo, noto fotogravo sportivo. Donna muore soffocata da un boccone di cibo:...

Paris Saint-Germain - Leonardo fa Chiarezza sul futuro di Neymar : “i colloqui sono avanti rispetto a prima” : Il brasiliano non è stato convocato per la prima di Ligue 1 tra Psg e Nimes, intanto Leonardo si è soffermato sul futuro dell’ex Barcellona Il futuro di Neymar resta al momento alquanto incerto, il Barcellona continua a premere e anche il Real Madrid sembra intenzionato a fare la propria offerta. Lapresse Il brasiliano al momento non gioca, Tuchel infatti ha deciso di non convocarlo per la gara in programma domani sera contro il ...

Grande Fratello - Ambra Leonardo scarica Kikò Nalli? "Mi vedo allo specChio - e..." : La neo coppia, nata nella casa del Grande Fratello, Ambra Lombardo e Kikò Nalli sembra essere già in "difficoltà". La modella siciliana ha così rilasciato un'intervista al settimanale Di Più, raccontando della sua prima accesa lite con l'ex marito di Tina Cipollari. "Ho iniziato a guardarmi allo sp

Denis FranChi - il 16enne italiano che ha stregato Leonardo : dalla Promozione al Psg : La scuola italiana dei portieri sembra tornata a splendere. Almeno, così pare stando alla precocità di Donnarumma, all' ascesa di Meret e alle prestazioni sempre più solide di Gollini e Cragno. Un altro indizio è l' attenzione dei grandi club verso i portieri italiani ancora sconosciuti. È un esempi

Anticipazioni Upas : Leonardo e Serena risChiano la vita durante un giro in barca : Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996. Le Anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 29 luglio fino a venerdì 2 agosto fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Raffaele. Vittorio dovrà fare delle riflessioni dopo essersi sentito in colpa per aver tradito Anita ma verrà coinvolto in una questione riguardante Alex e ...

Upas - spoiler 5-9 agosto : Serena decide di Chiarire il suo rapporto con Leonardo : Le consuete anticipazioni di Un posto al sole, la fortunata soap opera partenopea targata Raitre, non smettono di stupire il numeroso pubblico che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, segue le appassionanti vicende dei personaggi più amati del piccolo schermo italiano. Ancora distanti dalla pausa estiva che interesserà il periodo compreso dal 12 al 23 agosto, la rete ha rilasciato le anticipazioni ufficiali degli episodi in onda la prima ...

Pisa - morto in Vespa a 17 anni. Gli amici di Leonardo in moto davanti alla Chiesa dei funerali : Nella chiesa di San Michele degli Scalzi di Pisa il funerale di Leonardo Giordani, diciassettenne morto in un incidente stradale, in circostanze ancora da chiarire, mentre era in sella alla sua Vespa. Tantissimi i presenti: gli amici appassionati delle due ruote l'hanno salutato facendo rombare i motori fuori dalla chiesa.Continua a leggere