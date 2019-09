Cena Messi-Cristiano Ronaldo | la Lituania si offre | la strana iniziativa del sindaco di

Barcellona - clamoroso sCenario per Messi se non dovesse rinnovare coi blaugrana : Tiene sempre banco in casa Barcellona, forse anche più del campo, il rinnovo di Lionel Messi. Il suo contratto scade nel 2021 e già si è parlato di possibili soluzioni per prolungare il rapporto. Una di queste è legata ad un possibile contratto ‘a vita’. Il ‘Mundo Deportivo’, partendo dalla clausola nel contratto che permette all’argentino di lasciare il Barcellona alla fine di ogni stagione, parla di un ...

Barcellona - clamoroso : Messi può dire addio a parametro zero - il retrosCena! : Messi Barcellona- Come evidenziato dall’odierna edizione di “El Pais”, Lionel Messi potrebbe dire addio al Barcellona a costo zero a partire dalla stagione 2020. Come rivelato dal giornale spagnolo, nel contratto dell’attaccante argentino ci sarebbe una clausola particolare che potrebbe permettere al giocatore di svincolarsi a costo zero a partire dalla prossima stagione. Un clamoroso […] L'articolo Barcellona, ...

Cristiano Ronaldo - dichiarazioni a sorpresa su Messi e sul Portogallo : “A Cena insieme? Io…” : Rivali in campo, stima reciproca fuori. E’ questo quanto emerge dalla seconda parte dell’intervista di Cristiano Ronaldo all’emittente portoghese “TVI”. Il dualismo è ovviamente con Lionel Messi. Queste le parole del portoghese. “Non ho dubbi sul fatto che Messi mi ha reso un giocatore migliore e che io ho fatto lo stesso con lui. Le rivalità fanno bene, sono salutari, nel calcio o in qualsiasi altro ...

Neymar-Barcellona - il retrosCena dalla Francia : “Tutto un bluff per accontentare Messi…” : Neymar-Barcellona, la telenovela si arricchisce sempre di nuovi dettagli. Dopo la cessione di Coutinho al Bayern Monaco, si poteva inizialmente ipotizzare ad un’apertura del brasiliano in Catalogna, ma la verità è che Coutinho rappresentava l’unica contropartita che al PSG interessava. Cosa si fa adesso? dalla Francia, il retroscena abbastanza bizzarro: il tentativo di riportare ‘O ‘Ney’ in blaugrana è ...

