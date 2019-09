C’è un indice che valuta l’impatto dei tweet di Trump sull’economia

Fonte : wired

(Di lunedì 9 settembre 2019) Donald(foto: Chip Somodevilla/Getty Images) Che i social network stiano diventando sempre più importanti nella politica e nell’economia mondiali, soprattutto in quella americana, non è certo una novità. Così, il colosso della finanza Jp Morgan ha deciso di creare unspecifico per tracciareche idel presidente Donaldhanno sui mercati. In particolare, il Volfefe index, il cui nome è ispirato al sibillino covfefe contenuto in undel miliardario, misura la relazione tra i cinguettii dell’inquilino della Casa Bianca e la volatilità dei tassi di interesse. https://twitter.com/carlquintanilla/status/1170693477576916992 Secondo quanto riporta il giornalista Carl Quintanilla in un, gli analisti di Jp Morgan hanno evidenziato che da quando si è insediato, il presidente americano ha scritto circa 10milariguardo la politica monetaria ...

