Cc morto,collega era disarmato:indagato

"Violata consegna" per non aver portato al seguito la pistola di ordinanza. E' il reato che la Procura militare ha contestato ad Andrea Varriale, il carabiniere che si trovava insieme a Marcello Rega Cerciello la notte in cui fu ucciso accoltellato in centro a Roma da 2 giovani americani in vacanza nella Capitale. I ragazzi sono in carcere. Il procuratore militare Antonio Sabino ha precisato che si tratta di "un atto dovuto" dopo le notizie emerse finora e che gli accertamenti sono "ancora in fase esplorativa".(Di lunedì 9 settembre 2019)