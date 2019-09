Carolina Crescentini ha sposato Francesco Motta ed «è stato proprio bello»

Carolina Crescentini e Motta si sono sposati (auguri alla coppia e un piccolo suggerimento : le ‘markette’ bisogna saperle fare) : Carolina Crescentini e Francesco Motta si sono sposati. In gran segreto, lontani dai riflettori social e dagli obiettivi dei giornali di gossip, o meglio, così si fa per dire. La notizia delle nozze tra l’attrice 39enne e il cantautore 32enne è arrivata infatti a sorpresa domenica, con un post su Instagram della Crescentini che scrive: “Svegliarsi con un hangover micidiale e scoprire che… Abbiamo fatto una cosa”, e ...

Carolina Crescentini e Francesco Motta si sono sposati in gran segreto in Toscana : Carolina Crescentini e Francesco Motta si sono sposati. L'attrice romana, 39 anni, e il cantante livornese, 32, si sono uniti in gran segreto, ieri sabato 7 settembre, a Grosseto. A dare la notizia delle nozze blindatissime è stato il sito Livorno Today. I due innamorati hanno preferito non svelare a nessuno la data del loro fatidico sì, in maniera da non far trapelare la notizia prima dell'evento. La celebrazione si è svolta in un suggestivo ...

Carolina Crescentini si è sposata : nozze segrete con il cantautore Motta : Questa volta lo hanno fatto davvero. Carolina Crescentini e Motta si sono sposati nel tardo pomeriggio di sabato 7 settembre con un rito civile blindatissimo, celebrato in un meraviglioso resort nello splendore della campagna Toscana. L’attrice romana ha dunque detto sì al cantautore livornese. I due coronano con il matrimonio una storia d’amore fulminante. Da quando amici in comune, poco più di due anni fa, hanno avuto la felice idea di farli ...

Motta e Carolina Crescentini si sono sposati in Toscana : le nozze segrete dopo due anni d’amore : In gran segreto con una cerimonia blindata in un resort in provincia di Grosseto. Così si sono sposati sabato 7 settembre l’attrice 39enne Carolina Crescentini e il cantante Francesco Motta, 32 anni, che hanno una relazione dal 2017. Entrambi elegantissimi in abito bianco firmato Gucci, come specifica Livorno Today che riporta la notizia. Hanno scelto la cerimonia civile e hanno invitato solo pochi intimi: parenti, colleghi e amici del ...

