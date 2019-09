Carlo De Benedetti | Ero per le elezioni anticipate Il premio al trasformismo a

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Io non voterei la fiducia a questo governo. Ad agosto è successo di tutto, l’unico che si è comportato in maniera impeccabile, cioè secondo quanto previsto dalla Costituzione, è stato il Presidente Mattarella. Ildelva a Conte, quello della falsità a Renzi. Salvini ha confuso il Viminale con il Quirinale, pensava che tutto dipendesse da lui ma per fortuna non è così. Ma ilassoluto per maggiore incompetenza spetta a Di Maio, che è riuscito a far richiamare il proprio ambasciatore dalla Francia, un Paese che ci è sempre stato amico, e adesso fa il ministro degli Esteri”. CosìDe, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.Deprosegue: “Io non voterei la fiducia a questo governo. Ad agosto è successo di tutto, l’unico che ...

