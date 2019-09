Camera | Conte replica al centrodestra | “Assurdo accusare il M5s di tradire Lega coerente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Ripetere all’infinito la parola ‘tradimento’ non potrà cambiare la realtà dei fatti: questa è una grande mistificazione”. Dopo più di tre ore di dibattito a Montecitorio, accolto dai cori del“onestà” e “mai col Pd”, il presidente del Consiglio Giuseppehato alle opposizioni che invocavano il ritorno alle urne. Il premier, pochi minuti prima che l’Aula votasse la prima fiducia al governo M5s-Pd, ha deciso di usare il tempo a disposizione per le sue considerazione finali per rispondere a chi accusa lui e i 5 stelle di aver tradito e, anzi, ha accusato proprio gli ex soci di governo di” scarsa coerenza” e “irresponsabilità”. “Avete parlato di tradimento”, ha detto, “ma permettetemi di dire che conosco la vostra abilità comunicativa, ma ripetere ...

