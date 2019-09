Cagliari | il sindaco pubblica le foto degli zozzoni | Me ne frego della privacy

Fonte : repubblica

(Di lunedì 9 settembre 2019) Paolo Truzzu esulta in dialetto: "Cassato il caddozzo", cioè "beccato lo sporcaccione" e rivendica la gogna mediatica: "Ho riflettuto se divulgare le immagini, ma mi sono rotto le p...le!"

