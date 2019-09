Caduta Libera | Christian Fregoni eliminato Chi è il nuovo campione

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 9 settembre 2019)è stato battuto a: Simone è ilIn quest’ultima puntata diandata in onda su Canale 5 c’è stato un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti i telespettatori senza parole: ilè stato battuto. Difatti il giovane bagnino di Brescia, in un gioco partito proprio oggi, ha perso contro l’avversario Simone, il quale è diventato ildi2019. Un’eliminazione che ha sorpreso molto Gerry Scotti, che ha così commentato a caldo: “Signori il colpo di scena arriva come un fulmine a ciel sereno…Avete appena vistoperdere il titolo didi…” A quel punto il pubblico in studio si è alzato tutto in piedi per rendergli omaggio.perde il titolo: le sue parole Da pochi minuti ...

