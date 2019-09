Bugatti Chiron Supersport 300+ - L' auto del record sarà prodotta in 30 esemplari

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 9 settembre 2019) A pochi giorni dalottenuto in Germania laha confermato che il prototipo capace di superare le 300 miglia orarie diventerà una serie limitata da collezione. La vettura è stata denominataSuper Sportin 30: è stata presentata in anteprima a Molsheim ai clienti intervenuti al Grand Tour, l'evento conclusivo dei festeggiamenti per i 110 anni del marchio. La Casa, che per l'occasione ha confermato di non voler perseguire ulteriormente idi velocità dopo questo successo, ha confermato che la hypercarproposta a un prezzo di 3,5 milioni di euro, tasse escluse. Con le prime consegne previste per la metà del 2021, diventerà la più velocetargata di sempre disponibile sul mercato. Coda lunga e 1.600 CV per superare i 490 km/h. Per consentire alladi superare i 490 km/h laè intervenuta su molteplici ...

