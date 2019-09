Brexit, muro contro muro governo-Camere

Boris Johnson "non chiederà una proroga". Lo annuncia un portavoce di Downing Street confermando l'intenzione del primo ministro di non obbedire a quanto prescritto dal "Benn Bill", la legge appena approvata che impone aldi chiedere alla Ue un rinvio delladi tre mesi al 31/01/2020. "Se i deputati vogliono risolvere questo problema c'è un modo molto semplice per farlo, votare per le elezioni anticipate", come chiede la mozione tory in discussione oggi. E da stasera il Parlamento è sospeso per 5 settimane.(Di lunedì 9 settembre 2019)