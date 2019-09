Brexit. Camera conferma no elezioni

Seconda bocciatura,come previsto, sulla mozione presentata da Boris Johnson per la convocazione dianticipate nel Regno Unito il 15 ottobre. Ladei Comuni l'ha bocciata stanotte con 293sì contro 46 no e numerosi astenuti (la settimana scorsa c'erano stati 298sì e 56 no). Il quorum necessario sarebbe stato dei due terzi ma gli oppositori, labour in testa, hannoto il no, chiedendo al premier tory d'assicurare prima che il 31/10 non vi sia unano-deal nel rispetto della legge pro-rinvio varata.(Di martedì 10 settembre 2019)