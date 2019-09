Boxe | Europei Youth 2019 | quattro finaliste per l’Italia al femminile | due bronzi nel

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) Sono beni nomi che l’Italia porta in finale agliin corso di svolgimento a Sofia, Bulgaria. Tutte ele rappresentanti alimpegnate oggi, infatti,sono riuscite ad entrare con pieno merito nell’ultimo atto della manifestazione continentale giovanile. In particolare, nei 48 kg Erika Prisciandaro ha sconfitto per verdetto non unanime (4-1) l’irlandese Moorehouse, mentre nei 51 kg la già campionessa europea e olimpica giovanile Martina La Piana si è liberata della polacca Rogalinska per 5-0. Brava anche, nei 57 kg, Daniela Golino, emersa vincitrice per 3-2 dall’equilibrato combattimento con la ceca Bemradova, mentre il poker lo serve, nei 69 kg, Melissa Gemini, con il 5-0 sull’altra polacca Rozanska. Chiudono invece con il bronzo i due rappresentanti maschili impegnati. Nei 52 kg Michele Baldassi è stato sconfitto dal ...

