Borriello | “Ci scrivono tanti turisti che vogliono visitare il San Paolo”

Borriello : “Ci sono tutti i presupposti per firmare la convenzione” : L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Domani la convenzione per lo stadio San Paolo andrà in consiglio comunale. La nostra regola interna dell’Ente ci porta a dire che non si può firmare una nuova convenzione senza aver saldato il passato, ma ci sono tutti i presupposti per giungere alla concessione”. Borriello ha parlato del restyling dello stadio e del ...