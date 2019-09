Bologna | pesta anziano professore per strada | clochard condannato a 10 mesi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Lavinia Greci L'olandese 52enne è accusato di lesioni aggravate nei confronti di un 69enne, ma il legale dell'aggressore farà appello: "Ha più bisogno di sostegno psicologico che di una pena da scontare in carcere" Alla fine è stato, con rito abbreviato, a 10e 20 giorni, dopo che due settimane fa aveva aggredito e picchiato un docente universitario di 69 anni, in via Santo Stefano, a. Secondo quanto riportato da Repubblica, l'accusa è quella di lesioni aggravate e il responsabile sarebbe undi origini olandesi di 52 anni. Per lui, la Procura aveva chiesto una condanna di un anno e non era stata fatta domanda di una perizia psichiatrica. Iluniversitario aveva riportato alcune ferite guaribili in 25 giorni. Lamberto Carraro, l'avvocato nominato per difendere l'aggressore, ha deciso di fare appello, per provare a ottenere una ...