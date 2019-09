Bitter Sweet raddoppia fino al 13-09 | la soap turca terminerà alle 16 | 35 circa

Dopo Bitter Sweet gli italiani potrebbero rivedere Can Yaman nella soap Erkenci Kus : Dopo il grande successo che hanno riscosso in Italia le due soap turche Cherry Season - la stagione del cuore, e Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, visto che sono riuscite a raggiungere anche il 18% di share, i dirigenti dell’ammiraglia Mediaset potrebbero fare un regalo ai telespettatori. Arriva una grande novità che sicuramente verrà accolta con molto entusiasmo e gioia dai fan di Can Yaman, che nella serie tv Dolunay ha interpretato il ruolo ...

Bitter Sweet anticipazioni al 13 settembre : l'Onder andrà da Nazli con una pistola : Continua la corsa verso il finale di Bitter Sweet previsto il 13 settembre. Nell'ultima settimana di programmazione della serie, come è già stato comunicato da Mediaset, andranno in onda due episodi al giorno al posto del programma 'Uomini e Donne' il cui debutto è stato posticipato al 16 settembre. Negli episodi che verranno trasmessi da lunedì 9 a venerdì 13 non mancheranno i colpi di scena. Come già il pubblico ha avuto modo di leggere nelle ...

Anticipazioni Bitter Sweet finale di stagione : Ferit rischia la vita per colpa di Hakan : I fan di Bitter Sweet, la soap estiva di Canale 5 che ha ottenuto degli ascolti sorprendenti, attendono con trepidazione la messa in onda degli ultimi episodi, in onda da lunedì 9 settembre. Questa, infatti, sarà l'ultima settimana di programmazione per la soap che giungerà al termine e quindi permetterà al pubblico di scoprire il finale di stagione. Tanti i colpi di scena che attendono i fan, tra cui uno scontro a fuoco che vedrà protagonista ...

Bitter Sweet - trame ultime puntate : Nazli riferisce all'Aslan che diventeranno genitori : Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sta per chiudere i battenti: venerdì 13 settembre su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata. Lo sceneggiato ha avuto un grande riscontro in termini di ascolti, grazie alla storia d'amore travagliata tra Ferit Aslan e Nazli Piran. Le trame delle ultime puntate in programma a settembre, annunciano che la cuoca scoprirà di essere in attesa di un bambino, tanto da comunicarlo all'affarista. Bitter Sweet: il piano ...

Bitter Sweet Anticipazioni 9 settembre 2019 : Hakan ricatta Nazli e Asuman tenta il suicidio : Hakan mostra a Nazli il video in cui Asuman uccide un uomo e la costringe a chiedere il divorzio da Ferit, altrimenti lo porterà ai Carabinieri. Asuman cerca di togliersi la vita.

Bitter Sweet - trame ultimi episodi : la rivelazione di Nazli : Anticipazioni Bitter Sweet-Ingredienti d’amore dal 9 al 13 settembre: Nazli è incinta Bitter Sweet si avvia alla conclusione: venerdì 13 settembre andrà in onda l’ultima puntata della soap turca con Ozge Gurel e Can Yaman che ha conquistato i telespettatori di Canale5 in questa calda estate 2019. Le anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore dal 9 al 13 settembre annunciano tanti colpi di scena. Ferit e Nazli fanno ...

Bitter Sweet - spoiler al 13 settembre : Ferit si scontra con l'Onder per salvare la cuoca : Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sono arrivate alla sua ultima settimana di programmazione in Italia. Gli spoiler da lunedì 9 a venerdì 13 settembre su Canale 5, rivelano che Hakan Onder e Ferit Aslan arriveranno alla loro resa dei conti dopo che la cuoca Nazli ha rischiato di morire a causa del perfido marito di Demet. Bitter Sweet: Hakan ricatta Asuman Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative alle puntate in onda da lunedì 9 ...

Bitter Sweet trame ultima settimana dal 9 al 13 settembre 2019 : Nazli ha una lieta novella per Ferit : Le anticipazioni sul finale di stagione della soap, rivelano che Nazli e Ferit si ritroveranno. La coppia sarà allietata anche da un'importante scoperta.

Bitter Sweet - trame dell’11 settembre : Hakan deciso a riprendersi Bulut a tutti i costi : La celebre soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore si sta avviando al suo finale di stagione. Nelle puntate in programmazione in Italia l’11 settembre 2019, Nazli Pinar per non essere più tormentata da Hakan Onder, chiederà il divorzio al marito Ferit Aslan in modo ufficiale. La cuoca e l’architetto apprenderanno di non potersi separare, perché il giudice rigetterà la loro richiesta dicendogli di partecipare a delle sedute di coppia ...

Bitter Sweet - spoiler : Deniz e la Pinar apprendono che Hakan ha ucciso i genitori di Bulul : Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv che ogni giorno è vista da quasi tre milioni di telespettatori in Italia. Gli spoiler delle puntate di settembre, svelano che Deniz Kaya e Asuman Pinar scopriranno che i genitori di Bulut sono morti a causa di Hakan Onder, tanto da decidere di informare Ferit Aslan. Bitter Sweet: Deniz e Asuman smascherano Hakan Le anticipazioni di Bitter Sweet, annunciano una clamorosa ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di lunedì 9 settembre 2019 : anticipazioni puntata 71 e 72 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda lunedì 9 settembre 2019 su Canale 5: L’amore tra Nazli e Ferit porta pace e serenità ai diretti interessati ma anche nei rapporti con i propri cari, salvo Leman che nutre ancora una plateale diffidenza verso la nuora. Hakan cerca ancora di insinuarsi nella Pusula Holding, con l’aiuto di Pelin. Hakan minaccia di mostrare il video di Asuman alla polizia, ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Nazli è incinta! : La bella Nazli presto sarà mamma. Le Anticipazioni Turche ci rivelano che il finale di stagione della soap, sarà molto dolce per la famiglia Aslan.

Bitter Sweet - anticipazioni ultime puntate dal 6 al 13 settembre : la resa dei conti : anticipazioni Bitter Sweet dal 6 al 13 settembre: Asuman tenta il suicidio Le ultime puntate di Bitter Sweet si riveleranno ricchissime di colpi di scena e dalle anticipazioni sulla soap opera turca che leggerete ne capirete il motivo. Partiamo da Nazli e Ferit: i due andranno finalmente d’amore e d’accordo fino a quando Hakan non […] L'articolo Bitter Sweet, anticipazioni ultime puntate dal 6 al 13 settembre: la resa dei conti ...

Can Yaman : Le 5 Cose Che Ha il Protagonista di Bitter Sweet! : Can Yaman: il noto attore di Bitter Sweet è sempre più conosciuto dal pubblico italiano, ma ecco 5 Cose che ha e che hanno contribuito a farlo amare da tutti e tutte. Can Yaman è l’amatissimo Protagonista di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Per svariati motivi è diventato in breve tempo una star in Italia e in Europa, oltre che ovviamente nella sua patria, ossia la Turchia. Ecco però nello specifico 5 Cose che ...