Bitter Sweet | anticipazioni | arriva il gran finale

Fonte : davidemaggio

(Di lunedì 9 settembre 2019)- Nazli e Ferit Ultima settimana di programmazione per la telenovela turca– Ingredienti d’amore: negli episodi in onda questa settimana, la storia d’amore tra Nazli (Ozge Gurel) e Ferit (Can Yaman) giungerà al termine nel migliore dei modi perché i due innamorati, dopo aver “sconfitto” i cattivissimi Hakan (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey), scopriranno di essere in attesa del loro primo erede. Per lasciare spazio dal 16 settembre a Uomini e Donne, gli appuntamenti con Nazli e Ferit, in questi giorni, dureranno un po’ di più e verranno trasmessi, sempre su Canale 5, dalle 14.45 alle 16.40 circa. Ecco leda lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019.lunedì 9 settembre 2019 Il rapporto tra Nazli e Ferit va a gonfie vele e il loro amore porta pace e serenità anche nei rapporti con i ...

Novella_2000 : Can Yaman: dopo Bitter Sweet in Italia con la nuova soap Erkenci Kus? - SanninoAmelia : RT @canyamanitalian: #BitterSweet Foto anticipazioni puntata del 09/09/19 Per sapere cosa succederà non perdetevi l'appuntamento con Bitte… - nicolaguadagnoo : Ultima settimana di bitter sweet poi inizia la scuola, si devono fare i compiti in classe, e non puoi guardare le s… -