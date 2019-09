Basket | Mondiali 2019 | risultati e classifiche di oggi 9 settembre La Repubblica Ceca

Basket - Mondiali 2019 : il calendario dai quarti alla finale. Date - orari - tv - streaming e programma : I Mondiali 2019 di Basket entrano nella loro fase calda, si è infatti delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta: le otto migliori Nazionali del Pianeta sono pronte ad affrontarsi a partire dai quarti di finale in scontri da dentro o fuori che condurranno alla Finale di domenica 15 settembre in programma a Pechino (Cina). Si incomincia martedì 10 e mercoledì 11 settembre con i quarti di finale: la favoritissima Serbia non dovrà ...

Basket - Mondiali 2019 : il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv : Si è delineato il tabellone dei quarti di finale dei Mondiali 2019 di Basket in corso di svolgimento in Cina, i quattro incontri andranno in scena tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre nelle città di Dongguan e Shanghai. Ad aprire le danze sarà il confronto tra Argentina e Serbia, gli slavi partiranno con tutti i favori del pronostico ma dovranno stare attenti ai sudamericani che in giornata buona possono mettere in difficoltà chiunque. La ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 9 settembre. Gli USA eliminano il Brasile - fuori la Grecia. Australia batte Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e appuntamento a domani con i primi due quarti di finale. 16.19 Martedì 10 settembre si giocheranno Argentina-Serbia e Spagna-Polonia, mercoledì 11 settembre spazio a USA-Francia e Australia-Repubblica Ceca. 16.18 Questi saranno i quarti di finale dei Mondiali 2019 di Basket: Argentina-Serbia USA-Francia Spagna-Polonia Australia-Repubblica Ceca 16.16 FINISCE ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 9 settembre. Gli USA eliminano il Brasile - fuori la Grecia. Australia batte Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 STATI UNITI-Brasile 87-68. Gli States proveranno a chiudere la partita con 20 punti di scrto, Mitchell appoggia quando mancano 2 minuti al termine. 16.10 STATI UNITI-Brasile 85-68. Botta e risposta tra Marquinhos e Middleton. 16.09 STATI UNITI-Brasile 83-66. Le due squadre stanno commettendo qualche errore di troppo, consapevoli però che ormai la partita ha davvero poco da dire. 16.07 ...

LIVE Stati Uniti-Brasile Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 43-39 - Team USA avanti all’intervallo dopo due quarti roventi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Stati UNITI: Walker, Turner 10; BRASILE: Benite 15 Gli americani riescono a bloccare tutte le linee di ricezione brasiliane dalla rimessa, finiscono i primi due quarti, veramente roventi: punteggio 43-39 per gli Stati Uniti Perde palla Smart, uscendo dal campo nel tentativo di tirare da metà campo! Ancora 1″3 prima di tornare negli spogliatoi 43-39 2/3 Benite Grosso ...

LIVE Stati Uniti-Brasile Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 33-27 - tensione in campo - coach Aza Petrovic espulso! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out chiamato da Popovich 41-37 2/2 Benite C’è un momento di pausa per rimettere a posto il cronometro, che da 24″1 passa a 28″5 dopo che Brown aveva commesso fallo su Benite mandandolo in lunetta 41-35 Ancora un tiro dalla parabola altissima di Benite a segno, dai sei metri 41-33 SCAPPA TEAM USA! Tripla dall’angolo di Brown! Ultimo minuto del secondo quarto Rischia ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 9 settembre. Stati Uniti avanti sul Brasile. Equilibrio tra Australia e Francia. Eliminata la Grecia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.59 FRANCIA-Australia 48-46: si riparte con il gancio di Gobert. 14.58 Stati Uniti-BRASILE 28-25: bella virata di Luz, che poi si arresta e trova il canestro. 14.56: Succede di tutto. Secondo tecnico per Aza Petrovic e dunque espulsione per il coach brasiliano. 14.55: Stati Uniti-BRASILE 25-23: grande Equilibrio anche ad inizio secondo quarto. I verdeoro si stanno giocando tutto. 14.49: ...

VIDEO Basket - Mondiali 2019 : clamorosa eliminazione della Grecia - gli highlights della sfida decisiva con la Repubblica Ceca : L’ultima giornata della seconda fase dei Mondiali 2019 di Basket maschile ha regalato uno dei primi veri grandi colpi di scena dell’intera manifestazione, l’eliminazione della Grecia di Giannis Antetokounmpo. Gli ellenici hanno sconfitto la Repubblica Ceca agganciando proprio i cechi ed il Brasile in seconda piazza nel gruppo K, tuttavia il punteggio finale di 84-77 non è stato sufficiente per rimanere in lotta per il passaggio ...

LIVE Stati Uniti-Brasile Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 21-18 - i veterani verdeoro fanno soffrire Team USA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si parte con il secondo periodo! TOP SCORER – Stati UNITI: Turner 6; BRASILE: Huertas 7 Finisce il primo quarto sul punteggio di 21-18 per Team USA, ma con il Brasile ampiamente dentro la partita grazie ai suoi veterani! 21-18 Splendida palla di Varejao per Leandrinho Barbosa! Ultimo minuto del quarto, e il Brasile si mangia due canestri in maniera una più incredibile ...

LIVE Stati Uniti-Brasile Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : 14-7 - Team USA comincia con il piede giusto dopo 5 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-12 Grande serie di movimenti di Varejao! E a 3’40” dalla fine del quarto il Brasile è di nuovo a -3 15-10 Segna il libero del tecnico Middleton, palla che torna in mano agli USA Non sfrutta la situazione favorevole il Brasile, che ora in campo ha anche Anderson Varejao. C’è fallo tecnico fischiato ad Aza Petrovic che manda a quel paese la terna 14-10 1/2 Garcia, ma ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 9 settembre. Equilibrio tra Australia e Francia. Inizia Stati Uniti-Brasile. Eliminata la Grecia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.37 Stati UNITI-BRASILE 10-4: tripla di Kemba Walker. Gli americani provano subito ad allungare. 14.35 FRANCIA-Australia 42-42: continua la parità tra le due squadre. Due minuti all’intervallo. 14.31 Stati UNITI-BRASILE 5-4: tripla di Harrison Barnes dopo un bel canestro di Caboclo. 14.26 FRANCIA-Australia 33-33: tripla di Landale. Match molto bello ed equilibrato finora. Cinque minuti ...

LIVE Stati Uniti-Brasile Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : Team USA per il primato nel girone - sudamericani per andare ai quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:22 E’ il momento della presentazione delle due squadre e degli inni nazionali 14:20 Dieci minuti all’inizio dell’atteso match! Ricordiamo le combinazioni: se gli Stati Uniti vincono, passano Team USA e Repubblica Ceca; se invece è il Brasile a vincere, va ai quarti assieme agli States 14:15 Da quando partecipano ai Mondiali i professionisti della NBA (ed escluso il 1998 ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 9 settembre. Equilibrio tra Australia e Francia. Tra poco Stati Uniti-Brasile. Eliminata la Grecia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.22 FRANCIA-Australia 29-26: splendida tripla di Fournier. 14.20: Tra dieci minuti comincia anche la sfida tra Stati Uniti e Brasile. Seguite il LIVE dedicato alla sfida cliccando qui 14.16 FRANCIA-Australia 24-23: si chiude il primo quarto con il canestro sulla sirena di Creek. Ntilikina miglior marcatore francese con 7 punti. 14.11 FRANCIA-Australia 15-15: Grande reazione dei francesi. ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 9 settembre. Tra poco Stati Uniti-Brasile ed Australia-Francia. Eliminata la Grecia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30: Riprendiamo la nostra DIRETTA. Alle 14.00 Australia-Francia e soprattutto alle 14.30 Stati Uniti-Brasile. 12:36 La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui per il momento. Appuntamento a più tardi per le partite pomeridiane, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 12:34 A questo punto USA certi della qualificazione: in caso di vittoria degli Stati Uniti avanza anche ...