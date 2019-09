Barbara d’Urso rifiuta la proposta di Paola Caruso | “Non sarò la madrina di Michelino”

Pomeriggio Cinque : Barbara d’Urso Riparte da Paola Caruso e Gennaro Lillio : Prima puntata di Pomeriggio Cinque scoppiettante: Barbara d’Urso ha affrontato due temi caldi come il nuovo amore di Paola Caruso e la rottura Gennaro Lillio e Francesca De André. Ecco cosa è successo durante la diretta! Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso torna in video dopo una (breve) pausa e parte subito alla grande. Nella parte del suo talk show Pomeriggio 5 dedicata allo spettacolo e soprattutto al gossip infatti ha affrontato ...

Barbara d’Urso si trasforma in supereroina e spiazza tutti : Mancano poche ore all’inizio della nuova stagione di Pomeriggio Cinque. Per l’occasione, Barbara D’Urso veste i panni di Wonder Woman e attira subito l’attenzione dei telespettatori su di sé. Non è certo la prima volta che la conduttrice indossa la tuta della nota supereroina. Nel promo della seconda stagione di Live – Non è la D’Urso, Wonder Barbara si aggira infatti tra i passanti camminando in verticale ...

Domenica In - Giulia De Lellis Tradisce Barbara D’Urso. Sarà Ospite di Mara Venier! : Ebbene si Giulia De Lellis Tradisce Canale 5 e Barbara d’Urso: per presentare il suo libro Sarà Ospite di Mara Venier. Ma non solo. Ecco tutti gli ospiti della prima puntata di Domenica In! Domenica 15 settembre comincerà il testa a testa fra Domenica In e Domenica Live nel pomeriggio Domenicale. Ma Mara Venier ha deciso di giocarsi subito un jolly perché nella prima puntata tra gli ospiti ci Sarà anche Giulia De Lellis. La notissima ...

Marco Liorni sfida Barbara D’Urso? Francesca Fialdini sostituita : Francesca Fialdini sostituita con Marco Liorni? La nuova sfida contro Barbara d’Urso Per il ritorno di Domenica Live, fissato per il prossimo 15 settembre alle 17.20 su Canale 5, Barbara D’Urso è già al lavoro. Nelle scorse ore la conduttrice ha registrato il promo del contenitore del dì festivo e ha mostrato alcune parti del nuovo studio sul suo seguitissimo profilo Instagram. Una novità per Domenica Live riguarda il proprio ...

Eliana Michelazzo dice ‘no’ a Barbara D’Urso? “Mi sono stancata” : Eliana Michelazzo non tornerà da Barbara D’Urso per parlare del caso Mark Caltagirone? Il Pratiful tornerà ad essere argomento predominante con l’inizio della nuova stagione televisiva ormai alle porte. All’Adkronos Eliana Michelazzo ha smentito la sua partecipazione da Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso: “Non sono stata contattata, anche se gira voce che potrebbe accadere, ma sinceramente mi sono stancata ...

Barbara d’Urso - incidente per la conduttrice : “Una lastra di cristallo mi è entrata nel viso - ho perso sensibilità al braccio e alla mano” : “Eccomi qua, preferivo non raccontarlo, ma a questo punto meglio che sappiate da me la verità. Vi ho nascosto una cosa da un po’ di giorni”, esordisce così Barbara D’Urso in un video su Instagram in cui si mostra con un vistoso collare sanitario al collo e racconta il brutto incidente che le è capitato.”Questa è la conseguenza di una cosa molto particolare che mi è successa e che volevo evitare che si sapesse. Però ...

