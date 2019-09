BARBARA D' URSO Oggi sono un po' storta | ma che emozione! | Pomeriggio 5

BARBARA D’Urso si trasforma in supereroina e spiazza tutti : Mancano poche ore all’inizio della nuova stagione di Pomeriggio Cinque. Per l’occasione, Barbara D’Urso veste i panni di Wonder Woman e attira subito l’attenzione dei telespettatori su di sé. Non è certo la prima volta che la conduttrice indossa la tuta della nota supereroina. Nel promo della seconda stagione di Live – Non è la D’Urso, Wonder Barbara si aggira infatti tra i passanti camminando in verticale ...

BARBARA d'Urso come Wonder Woman torna con il suo “Pomeriggio Cinque” : Barbara d’Urso in versione Wonder Woman. Su Instagram la conduttrice racconta così il ritorno di “Pomeriggio Cinque” da lunedì 9 settembre alle 17.10 su Canale 5. “L’avete detto voi che sono una #WonderWoman no? Allora attenzione, perché sta per arrivare una cosa pazzesca! Oggi saprete cos’è!”, scrive sui social. E il 15 settembre in prime time riparte “Live – Non è la D’Urso”. Barbara, come lei ...

Pomeriggio 5 - BARBARA D'Urso alla prima puntata stagionale vestita così : clamoroso : Barbara D'Urso è prontissima per la prima puntata di Pomeriggio 5 della nuova stagione su Canale 5 e ha voluto farlo sapere a tutti i suoi fan condividendo sulla sua pagina Instagram una foto davvero divertente. A poche ore dalla diretta di oggi, lunedì 8 settembre, la conduttrice ha infatti condivi

Domenica In - Giulia De Lellis Tradisce BARBARA D’Urso. Sarà Ospite di Mara Venier! : Ebbene si Giulia De Lellis Tradisce Canale 5 e Barbara d’Urso: per presentare il suo libro Sarà Ospite di Mara Venier. Ma non solo. Ecco tutti gli ospiti della prima puntata di Domenica In! Domenica 15 settembre comincerà il testa a testa fra Domenica In e Domenica Live nel pomeriggio Domenicale. Ma Mara Venier ha deciso di giocarsi subito un jolly perché nella prima puntata tra gli ospiti ci Sarà anche Giulia De Lellis. La notissima ...

Marco Liorni sfida BARBARA D’Urso? Francesca Fialdini sostituita : Francesca Fialdini sostituita con Marco Liorni? La nuova sfida contro Barbara d’Urso Per il ritorno di Domenica Live, fissato per il prossimo 15 settembre alle 17.20 su Canale 5, Barbara D’Urso è già al lavoro. Nelle scorse ore la conduttrice ha registrato il promo del contenitore del dì festivo e ha mostrato alcune parti del nuovo studio sul suo seguitissimo profilo Instagram. Una novità per Domenica Live riguarda il proprio ...

Bianca Berlinguer sfida Mediaset : "Voglio BARBARA D'Urso a CartaBianca" : Durante una delle ultime puntate di Io e te con Pierluigi Diaco, Bianca Berlinguer si è lasciata andare. Parlando della possibilità di avere Barbara d’Urso a CartaBianca, la conduttrice non ha usato mezzi termini e ha risposto: “Io spero di sì. Mi piace l’idea di averla ospite nella nostra trasmiss

BARBARA D'Urso mostra il collare dopo essersi infortunata : 'Sono scivolata' : dopo aver trascorso le vacanze estive insieme ad alcuni amici, come l'ex gieffino nonché ex naufrago Filippo Nardi, Barbara D'Urso è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica. Questa volta, a far parlare della padrona di casa Pomeriggio 5 sono alcuni video pubblicati in rete dalla stessa conduttrice partenopea, D'Urso, che ha voluto rendere noti alcuni dettagli sulla notizia che la vedeva vittima di un'improvvisa caduta. In rete era circolata ...

Eliana Michelazzo dice ‘no’ a BARBARA D’Urso? “Mi sono stancata” : Eliana Michelazzo non tornerà da Barbara D’Urso per parlare del caso Mark Caltagirone? Il Pratiful tornerà ad essere argomento predominante con l’inizio della nuova stagione televisiva ormai alle porte. All’Adkronos Eliana Michelazzo ha smentito la sua partecipazione da Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso: “Non sono stata contattata, anche se gira voce che potrebbe accadere, ma sinceramente mi sono stancata ...

BARBARA D’Urso - inarrestabile dopo l’incidente : il ritorno su Instagram : L’estate di Barbara D’Urso è iniziata bene e si è conclusa con un brutto incidente: una rovinosa caduta che le ha causato un trauma alla testa. A rivelare l’accaduto la stessa D’Urso che, per evitare incomprensioni e fraintendimenti, si è vista costretta a dare la notizia tramite il suo profilo Instagram. In un breve video in cui è apparsa con il collare cervicale, ha spiegato, nei minimi dettagli, cosa è successo: Vi ho nascosto una cosa già da ...

BARBARA D'Urso con il collarino ortopedico : colpa di un brutto incidente (VIDEO) : Al 'boomerang' con tanto di minidress bianco e inconfondibile mossetta della gamba, replicata all'infinito, che divide il pubblico tra chi la ammira e chi la critica, non ha voluto rinunciare. Ma il video postato oggi su Instagram, mostra un'insolita Barbara D'Urso: la conduttrice, infatti, all'ingresso degli studi televisivi Mediaset di Cologno Monzese, indossa un collarino ortopedico. Non si tratta di un costume, né di una trovata scenica in ...

BARBARA D’Urso decide di raccontare cosa le è capitato - davvero un bruttissimo incidente : Barbara D’Urso , dopo aver preso una decisione, ha cambiato idea e ha scelto di raccontare al suo pubblico cosa le è capitato e il perché del collare che qualcuno aveva già notato. La D’Urso, che da lunedì 9 settembre tornerà alla conduzione del suo programma quotidiano pomeridiano, ha raccontato così: «Eccomi qua, preferivo non raccontarlo, ma a questo punto meglio che sappiate da me la verità!!! ». E così ha cominciato: «Vi ho ...

Bianca Berlinguer : "Spero di avere BARBARA d'Urso a #Cartabianca" : Nel corso della puntata di ieri di Io e Te, l'emotainment condotto da Pierluigi Diaco nella fascia estiva post-prandiale di Rai1 e promosso in seconda serata dal 14 settembre, Bianca Berlinguer ha risposto alla domanda del conduttore che le chiedeva della possibilità di vedere Barbara d'Urso intervistata a #CartaBianca: “Io spero di sì. Mi piace l’idea di averla ospite nella nostra trasmissione. Spero che questa intervista prima o poi si ...