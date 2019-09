Avete mai visto la sorella di Romina Power? Si chiama Taryn e sul suo conto gira una voce

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2019)mailadi? Si, ha due anni meno died è come, figlia di Tyronee Linda Christian. Le due sono molto legate e, anche se vivono lontane, non perdono occasione per stare insieme. Classe 1953,è stata un’attrice e ha recitato in otto film, il più importante dei quali è senza dubbio “Il Conte di Montecristo” del 1975, che la vedeva protagonista insieme a Tony Curtis e Richard Chamberlain. Le due sorelle si somigliano molto anche seha grandi occhi azzurri e capelli oggi bianchissimi. Per quanto riguarda la vita privata,è stata sposata con il fotografo Norman Seeff, con cui si è unita in una cerimonia che è stata celebrata a ridosso della nascita di Tai Dawn Seeff. Nel 1982, però, i due si sono separati eha avuto altri due figli dal musicista Tony Fox Sales: Anthony Tyrone e Valentina Fox Sales. Poi si ...

borghi_claudio : Notare: per il M5S era impossibile anche solo pensare di sostituire Tria, Trenta e Toninelli per poter andare avant… - matteosalvinimi : Tra poco, verso le 21, sono in diretta su Rai Due, se avete voglia accendete. Vi abbraccio Amici. Mai mollare!… - makkox : Se non avete letto la lettera a cui mi riferisco non capirete la vignetta, ma quello è il meno. il prob è che vi si… -