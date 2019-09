AUMENTO IVA SOLO PER CHI PAGA IN CONTANTI Proposta M5s anti-evasori | e la Manovra

AUMENTO IVA - Cottarelli : “È rischio psicologico”. Ma molti imprenditori non la pensano così : il sondaggio del Fatto.it a Cernobbio : Iva su, Iva giù. Ci aspetta davvero l’Apocalisse se non si riuscissero a scongiurare ancora una volta le clausole di salvaguardia che negli scorsi anni hanno permesso all’Italia di sforare i parametri di bilancio, mettendo in cambio sul piatto un paio di punti di imposta sul valore aggiunto in caso di necessità? IlFattoQuotidiano.it lo ha chiesto agli ospiti del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Non tutti sono d’accordo. ...

L’AUMENTO dell’Iva è un cane che si morde la coda : Germinato dalla crisi politica innestata dalla Lega, il governo giallo-rosa ha assunto l’impegno di evitare L’aumento dell’Iva disinnescando le cosiddette clausole di salvaguardia. I termini sono incalzanti. La nota di aggiornamento al Def scade il 27 settembre. Entro il 15 ottobre il progetto di documento programmatico di bilancio deve arrivare alla Commissione Ue. Entro il 20 ottobre l’esecutivo deve avviare l’iter parlamentare della Legge di ...

SPY FINANZA/ Il patto occulto con la Ue per evitare l'AUMENTO dell'Iva : In un trend dei mercati globali sempre più anormale e tossico e mentre la Germania manda nuovi segnali di rallentamento, al Mef arriva un euroburocrate

Flat tax - Reddito di cittadinanza e AUMENTO IVA - cosa cambia col Conte Bis : Flat tax, Reddito di cittadinanza e aumento Iva, cosa cambia col Conte Bis Flat tax, Reddito di cittadinanza e aumento Iva? La linea del nuovo governo sarà ispirata ai 26 punti del programma fissati e condivisi tra Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali. Gli stessi sono stati resi pubblici tramite ilblogdellestelle.it nel giorno della votazione da parte delle base dei 5 Stelle, tramite la piattaforma Rousseau, ...

Programma M5S-Pd governo 2019 : pensioni - AUMENTO IVA e flat tax : Programma M5S-Pd governo 2019: pensioni, aumento Iva e flat tax Per un governo M5S-Pd ci sarà anche un Programma M5S-Pd. Dimentichiamoci dunque del contratto di governo firmato da Lega e pentastellati circa 1 anno e mezzo fa. Le due forze politiche, è ben noto, non si sono mai amate, ma cercheranno di attraversare una via unica e durare il più a lungo possibile. Per farlo dovranno entrambi scendere a compromessi e dialogare su diversi temi, ...

Manovra M5S-Pd : ?stop AUMENTO IVA - taglio cuneo fiscale e 80 euro allargati : L’obiettivo del nascente governo è caratterizzare una via alternativa a quella leghista, ma senza entrare in conflitto con il decalogo pentastellato. Pd e M5S esplorano i principali terreni d’intesa:?l’intervento sul cuneo fiscale e gli aiuti ai redditi bassi, da declinare sotto il titolo del “piano famiglia”

**Governo : Marcucci a Di Maio - ‘evitare AUMENTO IVA vale più di ambizioni’** : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Facciamo tutti un passo indietro. Di Maio non si assuma una responsabilità così pesante. Le sue ambizioni personali rischiano di far saltare un accordo per dare al Paese un governo nuovo. Disinescare le clausole dell’Iva vale molto di più che salvare un incarico ministeriale”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.L'articolo **Governo: Marcucci a Di Maio, ...

MANOVRA/ Evitare l'AUMENTO dell'Iva non ci salva dalla recessione : Il Governo che ci sarà dopo la scelta di Mattarella dovrà affrontare una MANOVRA tutt'altro che semplice per Evitare la recessione

L'errore su Reddito di Cittadinanza e Quota 100 può scongiurare l'AUMENTO Iva : Un tesoretto da 6-8 miliardi di euro frutto delle minori spese legate alle misure cardine approvate dal governo e maggiori...

"L'AUMENTO dell'Iva può essere disinnescato" : Per disinnescare le clausole di aumento Iva, “ci sono margini di manovra”. Lo dice il Ministro dell’Economia uscente Giovanni Tria in un’intervista al Corriere della Sera. “Anche a leggi vigenti, senza altre misure, il deficit per il 2020 sarebbe sostanzialmente inferiore al 2,1% del prodotto lordo (Pil) previsto nel Documento di economia e finanza di aprile scorso.Siamo molto sotto quel livello”, spiega. I ...

Legge di Bilancio 2020 : Flat tax e AUMENTO IVA - cosa farà il nuovo governo : Legge di Bilancio 2020: Flat tax e aumento Iva, cosa farà il nuovo governo Si preannuncia una fine estate inizio autunno molto più caldo a livello politico di quanto i termometri hanno segnato durante la stagione estiva. La Legge di Bilancio 2020 sarà il tema centrale, ma ancora non è noto se sarà il core di una nuova alleanza o di un nuovo governo post-voto. Le voci di un’alleanza tra M5S e PD continuano a rincorrersi, così come si ...

Governo : Buia (Ance) - ‘partiti trovino accordo - evitare AUMENTO IVA e riportare fiducia’ (2) : (AdnKronos) – Per Buia “non c’è tempo per i teatrini della politica. Bisogna fare molto alla svelta. Se non c’è senso di responsabilità, rischiamo di sfasciare quel poco che siamo riusciti a fare o che potremmo fare. La politica abbandoni i propri campanilismi e trovi un accordo”. Altrimenti “si torni alle elezioni”. Un nuovo esecutivo dovrà affrontare alcune questioni urgenti. In primo luogo, ...

Governo : Buia (Ance) - ‘partiti trovino accordo - evitare AUMENTO IVA e riportare fiducia’ : Milano, 21 ago (AdnKronos) – La classe imprenditoriale è “disorientata e confusa” dalla crisi politica che ha portato alla caduta del Governo. E chiede che la politica si assuma le proprie responsabilità e dia vita a un Governo in grado di dare risposte “certe e rapide” per rilanciare l’economia italiana. E soprattutto che eviti che scattino le clausole di salvaguardia con l’aumento dell’Iva. ...