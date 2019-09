Audi RS7 Sportback - 600 CV con il V8 mild-hybrid

Fonte : quattroruote

(Di martedì 10 settembre 2019) Il quarto di secolo della sigla RS ha portato con sé sei nuoveal peperoncino, che si sveleranno a poco a poco. Dopo la RS6 Avant, a uscire allo scoperto al Salone di Francoforte è la nuova RS7. Spenti i riflettori sulla kermesse tedesca, bisognerà attendere i primi mesi del 2020 per vederla su strada. Non ancora comunicati i prezzi per il mercato italiano. "Like Deltona". Stephan Fahr-Becker, il designer che cura l'immagine delleRS, non fa mistero di essersi ispirato ad un'icona tutta italiana nel tracciare le linee di questa RS7: la Lancia Delta Integrale Evoluzione. In un particolare i passaruota, per la prima volta allargati di 40 mm rispetto alle A7. Che, comunque, continuano a condividere con la RS7 cofano, tetto, porte anteriori e portellone. Le voraci prese d'aria sul paraurti? Necessarie per far respirare il V8 4.0 TFSI da 600 cavalli e ...

