Atletica – Rome Half Marathon Via Pacis | presentata l’edizione 2019

Fonte : sportfair

(Di lunedì 9 settembre 2019)a Roma l’Via: 21 km tra dialogo ed integrazione Pace, integrazione, inclusione, solidarietà: sono questi i principi ispiratori dellaVia, evento promosso per il terzo anno da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede, in collaborazione e con l’organizzazione della FIDAL, con il patrocinio del MIBAC, CONI, CIP, Comunità Europea e Regione Lazio. La Viaha stretto una collaborazione con l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti, che festeggia l’anno della tolleranza e promuoverà l’Expo universale di Dubai 2020, e con l’Ambasciata dell’India, dedicando la medaglia della manifestazione alla figura del Mahatma Gandhi in occasione della ricorrenza del 150° anniversario della sua nascita. IL PERCORSO – La terza edizione della ...

sportface2016 : Atletica | Le parole del presidente della Fidal Alfio #Giomi durante la presentazione della 3^ Rome Half Marathon V… -