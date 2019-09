Atletica – Match Europa-USA | Davide Re terzo | bene anche Filippo Tortu

Atletica - domani la prima giornata del match Europa-USA : subito due azzurri in pista : Comincerà domani la sfida tra il team europeo e quello americano a Minsk, subito Filippo Tortu e Davide Re in pista domani due big azzurri in pista nella prima giornata del match Europa-USA di Minsk, in Bielorussia. Filippo Tortu (Fiamme Gialle) nei 100 metri alle 18.30 italiane sfida lo statunitense Mike Rodgers nell’ultima gara prima dei Mondiali di Doha, per confermare le buone impressioni destate nel rientro di Rovereto. ...

Atletica - niente match tra Europa e USA per Jacobs e Zoghlami : i due azzurri costretti al forfait : I due atleti italiani non hanno recuperato dai propri infortuni, per questo motivo salteranno il match di Minsk tra Europa e USA Due defezioni nel gruppo azzurro che parteciperà al match Europa-Usa di Minsk (Bielorussa) in programma lunedì 9 e martedì 10 settembre. In via precauzionale, nei 100 metri non gareggerà Marcell Jacobs: lo sprinter delle Fiamme Oro non ha ancora risolto del tutto il problema muscolare all’adduttore che lo ...