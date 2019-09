Atalanta | Arana si presenta | la nuova esperienza e l’addio al Siviglia

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Sono stato accolto bene da tutti, voglio godermi il momento e tornare al top”. Sono le dichiarazioni di Guilherme, nuovo calciatore dell’. “Le esperienze passate mi saranno d’aiuto per ambientarmi meglio – le sue parole a Globoesporte.com – Studiero’ anche l’italiano. Sono felice di essere in questo nuovo club, non vedo l’ora di andare in campo e dimostrare quanto valgo”.vuole cancellare quanto vissuto al. “Ero disperato perche’ a 22 anni quello che vuoi e’ giocare e li’ non lo facevo. Non ho mai smesso di lavorare ma quando venivo messo da parte mi chiedevo perche’, ne parlavo anche con la mia famiglia che si faceva le stesse domande. L’allenatore non mi dava spiegazioni, io ero abituato a tecnici come Tite o Carille che parlano sempre con i ...

