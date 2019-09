Asili nido | azzerare la retta sarà uno dei primi obiettivi del governo Conte bis

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione concessioni autostradali e stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido. Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...

Governo - prima mossa più posti negli Asili nido e rette azzerate per le famiglie con redditi bassi. Oggi solo 1 bimbo su 10 riesce a entrare : La prima mossa del Governo Conte 2 sarà sugli asili nido. “Non possiamo indugiare oltre”, ha scandito il presidente del Consiglio nel suo discorso alla Camera. L’esecutivo giallorosso dunque “si adopererà per finanziare le rette di asili nido e micronidi a favore delle famiglie con redditi bassi e medi dal 2020/2021 e ampliare l’offerta di posti soprattutto al Mezzogiorno”. Una promessa che arriva a due giorni dalla ...

Conte alla Camera : «Basta proclami - saremo miti. Stop all'Iva e giù il cuneo fiscale. Prima misura per Asili nido» Diretta : Dalle 11 è iniziata via alla "due giorni" alla Camera e al Senato per la fiducia del nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte parlerà senza limiti di tempo. È poi...

In Italia c'è posto negli Asili nido pubblici solo per un bambino su dieci : Le disuguaglianze tra i bambini, per quanto riguarda l'acquisizione di capacità e competenze, si formano già nei primissimi anni di vita, ben prima dell'ingresso a scuola. Non si tratta, tuttavia, di disuguaglianze inevitabili: frequentare l'asilo nido, così come trascorrere del tempo di qualità con i propri genitori, si dimostra un fattore determinante in grado di ridurre il gap. Eppure in Italia solo un bambino su 10 può accedere a ...

Lombardia : Piani - 'azzerate rette Asili nido con investimenti Regione' : Milano, 4 set. (AdnKronos) - In Lombardia "abbiamo azzerato le rette degli asili". Lo ha detto l'assessore regionale alle Politiche per la famiglia, Silvia Piani. "L'allarme lanciato dai consiglieri regionali del Pd sugli asili nido in Lombardia non tiene conto dei cospicui investimenti della Region

Asili nido - un milione di bimbi senza accesso/ Studio choc Cgil : allarme Scuola : Sempre meno investimenti per gli Asili nido, tanto che un milione di bambini in Italia non può accedervi, ecco di cosa si tratta

Un milione di bambini fuori dagli Asili nido : c’è posto per uno su quattro : Un milione di bambini e bambine senza asilo nido. Secondo quanto rivela uno studio della Cgil nelle strutture pubbliche e private italiane c'è posto solo per un bambino su quattro sotto i tre anni. Per Fp Cgil Nazionale è necessario “invertire la rotta sugli investimenti sul personale che opera nel settore, attraverso nuove assunzioni, percorsi di riqualificazione e rinnovo del contratto nazionale".Continua a leggere

Caudo : in Municipio III riaperti oggi tutti i 15 Asili nido : Roma – “Ripartono oggi le attivita’ negli asili nido. Nel III Municipio, tutti i nostri 15 nidi sono regolarmente aperti e questo nonostante la strutturale carenza di risorse intorno alla gestione del mondo educativo e scolastico nella Capitale. Un modo per rispondere alle esigenze delle famiglie del nostro territorio, promuovendo la costruzione di un vero welfare attento ai diritti di tutti. Perche’ la buona ...