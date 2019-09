Arrestata per terrorismo la vedova del rapper Deso Dogg | il militante Isis ucciso in Siria

Brindisi - coppia Arrestata per caporalato : 20enne gambiano schiavizzato - prendeva 1 - 5 euro l’ora. Indagati anche per reati ambientali : Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Sono i reati per cui è stata arrestata una coppia della provincia di Brindisi, che faceva lavorare un 20enne originario del Gambia come pastore con turni di 14 ore, con una paga di circa 1,5 euro all’ora. Il giovane, al quale non erano concessi riposi settimanale e ferie, lavorava dalle 5 del mattino e viveva in una masseria all’interno della quale dormiva su un giaciglio. Ai due sono ...

Palermo : donna nasconde nello stomaco l’eroina ma viene scoperta - Arrestata all’aeroporto : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – I militari della Guardia di Finanza di Punta Raisi ed i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane hanno portato a termine un’importante operazione nell’ambito del contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. A seguito dell’analisi delle liste di imbarco dei passeggeri dello scalo palermitano, è stato rilevato che una cittadina ungherese era in arrivo da Bruxelles dopo ...

Perseguitava ex compagna dopo fine relazione : Arrestata stalker : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno arrestato una 39enne romana, per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Dal mese di gennaio scorso, la donna non ha accettato la fine della relazione sentimentale avuta con una 44enne, anch’essa romana. In questi mesi la 39enne ha continuato ad avere comportamenti oppressivi e vessatori nei confronti della sua ex. La scorsa notte si e’ consumato ...

Mosca chiede la revoca dell'estradizione agli Usa per la "spia" russa Arrestata a Napoli : I diplomatici russi hanno protestato contro l’arresto del cittadino russo Alexandr Korshunov in Italia su richiesta degli Stati Uniti e hanno chiesto “il ritiro immediato della richiesta di estradizione”.Korshunov, 57 enni, è un alto dirigente della Odk, una società statale russa che produce motori, e sarebbe stato fermato a Napoli su richiesta degli Usa, che lo accusano di “spionaggio economico”. ...

Perugia - accoltella marito nel sonno e si ferisce : Arrestata 54enne : Federico Garau Stando alle ultime informazioni riportate, la donna soffriva di depressione. Dopo aver accoltellato il coniuge mentre questi dormiva, ha rivolto l'arma contro se stessa. La 54enne si trova ora detenuta nel carcere di Capanne, in attesa della convalida Violenza in un'abitazione di Ponte Felcino, frazione di Perugia, dove una donna di 54 anni ha aggredito il marito, pugnalandolo con un coltello mentre stava dormendo. ...

Mantova : bimbo di quattro mesi in rianimazione per maltrattamenti - Arrestata la madre : A Mantova un bimbo di quattro mesi ha subito gravi maltrattamenti ed è in condizioni critiche, con lesioni su tutto il corpo: ematomi, trauma cranico, frattura alle costole e agli arti inferiori, emorragie. È stata arrestata la madre che, dopo un lungo interrogatorio, ha ammesso le sue responsabilità. Accusata di maltrattamenti la madre di un bimbo di quattro mesi: l'allarme è partito dalla nonna Una donna di 30 anni è accusata di maltrattamenti ...

Andrea Zamperoni morto - Arrestata una prostituta a New York. Accusata anche di altri due decessi per overdose : Una donna è stata arrestata a New York con l’accusa di aver ucciso lo chef italiano Andrea Zamperoni, trovato morto in un albergo nel Queens lo scorso 21 agosto. Il 33enne che lavorava come capo chef da Cipriani Dolci nella metropoli statunitense, avrebbe preso da lei, Angelina Barini, una prostituta di 41 anni, una dose mortale contenente Fentanyl. Secondo i media americani la 41enne avrebbe fornito la droga non solo a Zamperoni, ma anche ...

Calci e pugni a cassiera supermercato dopo aver rubato prodotti : Arrestata : Roma – Un Carabiniere della Stazione Roma Via Vittorio Veneto, libero dal servizio e in abiti civili, ha arrestato una 39enne, nata in Svezia, senza fissa dimora in Italia e gia’ nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina impropria. Ieri pomeriggio, la donna e’ entrata in un supermercato in via Barberini e dopo aver rubato diversi prodotti, prelevandoli dagli scaffali e nascondendoli nel suo zaino, ha ...