Appello a Boccia |   Dai l' autonomia a lombardi e veneti o levala alla Sicilia

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) «che tutti i governi porta via». Così, profetizzando sventure istituzionali, un finanziere caroLega commenta il pubblico dibattito La voce delle regioni accesosi ieri nel Forum Ambrosetti. Perché da Cernobbio, dal festival di Sanremo dell' economia, tre governatori sopra l

addctlevi : una cosa bellissima che sono riuscita a fare oggi è stata prenotarmi ad un secondo appello di pedagogia per il 24 c… - MarcominFabio : RT @micittastato: Alleanza PD-M5S in Comune? L'83% dei nostri lettori la boccia senza appello. Il link al nostro articolo ??: https://t.c… - micittastato : Alleanza PD-M5S in Comune? L'83% dei nostri lettori la boccia senza appello. Il link al nostro articolo ??:… -