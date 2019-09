Anticipazioni Uomini e Donne | Maria De Filippi chiama una nutrizionista per Tina Cipollari

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) La stagione 2019-20 diesordirà il prossimo 16 settembre su Canale 5 ma, in attesa che arrivi questa data, i telespettatori potranno comunque apprendere leriguardanti le puntate già registrate. Lo scorso sabato 7 settembre, infatti, dame e cavalieri sono tornati in studio per la seconda volta in pochi giorni e si sono confrontati parlando di incontri e interessi reciproci, e come di consueto non è mancato qualche litigio. Tra un racconto e l'altro, c'è stato spazio anche per la "frizzante". L'opinionista ha ricevuto la visita di unacontattata daDeper aiutarla a dimagrire come desiderato dalla donna, apparsa piuttosto appesantita al termine dell'estate. Infine, come d'abitudine, è arrivato anche un botta e risposta con Gemma Galgani....

OroscopoToday : Scandalo Maria De Filippi: “Maledetta, Zingara, Pezzente” la Lite furibonda in studio - OroscopoToday : Scandalo Maria De Filippi: “Maledetta, Zingara, Pezzente” la Lite furibonda in studio - VelvetMagIta : #UominieDonne, anticipazioni Trono Over: Ida Platano in lacrime, Tina Cipollari ingrassata #VelvetMag ?? -