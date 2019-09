Android 9 Pie - patch di agosto e miglioramenti per Samsung Galaxy Tab S3 - P30 Lite e Galaxy A50 : mentre Samsung Galaxy Tab S3 riceve l'aggiornamento a Android 9 Pie, Galaxy A50 migliora la reattività dello schermo e Huawei P30 Lite riceve le patch di agosto. L'articolo Android 9 Pie, patch di agosto e miglioramenti per Samsung Galaxy Tab S3, P30 Lite e Galaxy A50 proviene da TuttoAndroid.

Le smart TV Xiaomi Mi TV 4 PRO - 4A PRO - 4C PRO e 4X PRO riceveranno Android 9 Pie a settembre : Xiaomi Mi TV 4 PRO, 4A PRO, 4C PRO e 4X PRO, le vecchie smart TV di Xiaomi, verranno aggiornate ad Android 9 Pie a partire dal prossimo mese di settembre.

Finalmente è tempo di Android 9 Pie anche per Samsung Galaxy Tab S3 e Tab A (2017) : Finalmente anche Samsung Galaxy Tab S3 e Galaxy Tab A 8.0 (2017) si aggiornano ad Android 9 Pie con l'interfaccia One UI. Ecco dove è partito il rollout dell'update e quali patch di sicurezza include.

LineageOS 16 porta Android 9 Pie su questi 13 nuovi smartphone : Il team di sviluppatori di LineageOS continua a lavorare per espandere il numero di dispositivi supportati e nelle ultime ore questo si è tradotto in ben 13 nuovi dispositivi con Android 9 Pie.

Google giustifica - spiega e difende la scelta delle gesture su Android Q : Google giustifica la propria scelta delle gesture, che saranno il metodo di controllo predefinito su Android Q, la cui versione definitiva è ormai prossima.

Paranoid Android in versione Android 9 Pie arriva su Xiaomi Mi 9 - Mi 9T e Redmi K20 : Nelle scorse ore l'elenco dei device supportati da Paranoid Android basata su Android 9 Pie si è arricchito di Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T e Redmi K20

Samsung Galaxy A70s passa su Geekbench con Snapdragon 675 - 6 GB di RAM e Android 9 Pie : Samsung Galaxy A70s è appena apparso su Geekbench mettendo in mostra SoC Qualcomm Snapdragon 675, 6 GB di RAM e Android 9 Pie.

Samsung Galaxy S4 è immortale : ecco Android 9 Pie grazie a LineageOS 16 : Il Samsung Galaxy S4 di recente ha compiuto sei anni ma ciò non impedisce al team di LineageOS di continuare a supportare questo smartphone

HTC U12+ si aggiorna ad Android 9 Pie - patch di agosto per Galaxy J4 Core - Xperia XZ3 e la gamma XZ2 : Tempo di aggiornamenti software per HTC U12+, Samsung Galaxy J4 Core, Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium e XZ3: il primo riceve finalmente Android 9 Pie in Italia, gli altri le patch di sicurezza di agosto 2019.

Xperia Home X migliora il launcher Sony di serie su Android 9 Pie : I dispositivi Sony vengono forniti con il launcher e il software personalizzati dell'azienda ma se state cercando alcune personalizzazioni extra potete considerare il modulo Xperia Home X Xposed dello sviluppatore riconosciuto XDA serajr.

Zen Mode 1.3 porta alcune novità sugli smartphone OnePlus : ecco come scaricarlo con Android Pie : La Zen Mode di OnePlus è disponibile in versione 1.3 nella DP4 di Android Q per OnePlus 7 Pro, ma può essere installata su qualsiasi smartphone recente della casa cinese: ecco le novità e come fare ad averle.

NVIDIA SHIELD TV è immortale : ecco l'aggiornamento ad Android 9 Pie : NVIDIA ha iniziato il rilascio di un nuovo aggiornamento con Android 9 Pie per SHIELD TV, la propria console dedicata al gioco.

Quanto sono stati fedeli gli utenti dei maggiori brand Android nel 2019? Ce lo spiega la ricerca di BankMyCell : Un nuovo report di BankMyCell analizza la fedeltà degli utenti Android ai vari brand nei primi mesi del 2019: bene Samsung e Google, malissimo HTC.

Galaxy A50 riceve le patch di giugno - Huawei Nova 3 la EMUI 9.1 e HTC U11 Android 9 Pie in Italia : Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio, Huawei Nova 3 e Nova 3i la EMUI 9.1 con GPU Turbo 3.0. Pronti a scaricare l'aggiornamento?