Andrea La Rosa | per gli assassini del calciatore chiesto anche l’isolamento

(Di lunedì 9 settembre 2019) La Procura di Milano ha impugnato la sentenza di condanna all’ergastolo chiedendo che in appello vengano condannatiall’isolamento diurno, rispettivamente di 10 e 12 mesi, Antonietta Biancaniello e Raffaele Rullo, madre e figlio accusati di avere ucciso e di aver provato a sciogliere nell’acido l’exdel Brugherio calcioLa, ritrovato in un fusto di benzina nel bagagliaio dell’auto della 60enne, nel dicembre 2017. I due sono stati condannati lo scorso maggio per l’omicidio aggravato e per l’occultamento del cadavere del 35enne, maper il tentato omicidio della moglie di Rullo, Valentina Angotti. L’atto di appello per chiederel’isolamento diurno, firmato dal pm Maura Ripamonti e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco, è stato depositato nei giorni scorsi alla Corte d’Appello. Stando ...

