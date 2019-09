Amazzonia | la deforestazione aumentata del 90% negli ultimi 4 mesi

“Amazzonia - deforestazione Made in Italy” : quali responsabilità ha la produzione e il commercio tricolore? : Cosa lega i consumatori italiani alla deforestazione della foresta amazzonica, minacciata in questi giorni da migliaia di incendi? Legno, pellame e soia, usata per alimentare il bestiame. Questo legame viene raccontato e per certi versi svelato da un documentario appena uscito, “deforestazione Made in Italy“, di Francesco De Augustinis. Due anni di indagini racchiuse in un film di inchiesta ambientato tra Italia, Europa e Brasile. Un ...

Incendio Amazzonia 2019 : record deforestazione dal 2013 - ecco i danni : Incendio Amazzonia 2019: record deforestazione dal 2013, ecco i danni L’Amazzonia sta bruciando: l’agenzia spaziale brasiliana ha contato 72mila incendi da gennaio. Solo nell’ultima settimana, ne sono divampati circa 9.500. Dal 2013, quando l’Inpe ha dato il via al monitoraggio, non si erano mai raggiunte cifre così elevate. Incendio Amazzonia: “stagione degli incendi” solo all’inizio Da gennaio 2019 ad agosto 2019 si è verificato un ...

Deforestazione in Amazzonia : i dati ufficiali confermano l’allarme : L’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe) brasiliano ha diffuso i dati ufficiali sulla Deforestazione dell’Amazzonia relativi agli ultimi tre anni, mostrando che le avvertenze preliminari di aree con segni di devastazione delle foreste sono state confermate anno dopo anno e anche con un certo margine: lo riporta il sito G1. Da agosto 2018 a luglio 2019, gli avvisi hanno indicato che 6.800 km quadrati potrebbero essere ...

Scienziato brasiliano denuncia l'aumento della deforestazione in Amazzonia e viene licenziato : licenziato dopo essere stato criticato il presidente Jair Bolsonaro. È questo il destino di Ricardo Galvao, rimosso dalla guida dell’organismo che controlla la deforestazione in Brasile. Galvao ha invitato gli scienziati a non accettare di essere messi a tacere. “Gli scienziati non possono tacere, dobbiamo dimostrare la nostra forza, non possiamo abbassare la guardia”, ha affermato il 71enne fisico e ingegnere in una ...

Stato di emergenza in Amazzonia - aumentano gli incendi a causa della deforestazione : 1.699 fonti di fuoco nella prima metà dell’anno : Il governo dello Stato di Amazonas, in Brasile, ha dichiarato lo Stato di emergenza di fronte agli incendi boschivi favoriti dall’aumento della deforestazione, che il mese scorso è cresciuta del 278%, secondo i dati dell’Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe). “La misura mira a contenere i roghi che degradano la foresta, la nostra risorsa più importante“, ha affermato il governatore ad interim di Amazonas, ...

Amazzonia : deforestazione aumentata del 278% in un anno : La deforestazione nell’Amazzonia brasiliana è aumentata in modo smisurato: è cresciuta del 278% nel luglio scorso, se comparata con lo stesso periodo del 2018. Lo indicano i dati ufficiali diffusi dall’Istituto nazionale di ricerche spaziali (Inpe), organismo che dipende dal ministero della Scienza, in base ai rilevamenti satellitari del sistema Deter. Il monitoraggio del Deter serve come sistema di allerta per l’Istituto ...

Brasile - deforestazione Amazzonia aumentata del 67% rispetto al 2018. Ma per Bolsonaro sono “numeri falsi al servizio delle ong” : La deforestazione nella foresta pluviale amazzonica è aumentata del 67 per cento nei primi sette mesi del 2019 rispetto al 2018. L’avanzamento più rapido di sempre. Nel solo mese di luglio, il sistema di monitoraggio satellitare dell’Istituto nazionale per la ricerca spaziale brasiliano (Inpe) ha registrato la distruzione di 2.255 chilometri quadrati di foresta, equivalente al territorio del Lussemburgo. Una tragedia che potrebbe tuttavia ...

Bolsonaro nega i dati scomodi sulla deforestazione e intanto l'Amazzonia soffre : Secondo gli scienziati dell’ambiente e gli ecologisti, la causa dell’aumento della deforestazione che sta interessando le immense zone forestali del Brasile deve essere ricercata nelle scelte politiche di Jair Bolsonaro.Il nuovo presidente di estrema destra ha ereditato un Paese con una crescita economica debole, in una situazione generale che, secondo le stime recenti della Commissione Economica per l’America Latina e i ...

Brasile : la deforestazione dell’Amazzonia accelera : Secondo i dati preliminari diffusi dall’Istituto Nazionale della Ricerca Spaziale (Inpe), in Brasile, nel solo mese di luglio, è stata rasa al suolo un’area della foresta amazzonica più vasta del Lussemburgo: lo scorso mese sono andati persi circa 3.170 km quadrati della più grande foresta tropicale del mondo. La deforestazione di luglio, dopo il forte incremento registrato a maggio e giugno, è stata la più grande ...

Bolsonaro ha già accelerato la deforestazione dell’Amazzonia : La foresta Amazzonica (foto: CARL DE SOUZA/AFP/Getty Images) Da tempo la superficie della foresta amazzonica non diminuiva a un ritmo così frenetico come quello che ha preso da quando Jair Bolsonaro è diventato presidente del Brasile. Secondo l’Inpe, l’Istituto nazionale di ricerche spaziali – che si basa su misurazioni e immagini satellitari affidabili al 90% – dall’inizio dell’anno ad oggi si sono persi circa 3700 km² ...

Amazzonia - Bolsonaro nega la deforestazione ma l’esperto lo smentisce : “è in costante aumento” : Il direttore dell’Istituto nazionale di ricerca spaziale del Brasile (Inpe), Ricardo Osorio Galvao, ha replicato all’attacco del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, secondo il quale sarebbe falso che ci sia stato un aumento della deforestazione in Amazzonia così come divulgato dall’Inpe. Secondo un rapporto dell’Istituto, che attraverso immagini satellitari monitora l’Amazzonia da oltre 30 anni, nella prima metà ...