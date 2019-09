Al via da Torino ‘Ridisegniamo l’emofilia’ : Torino, 9 set. (AdnKronos) – Quasi 320 mila nel mondo di cui 5000 in Italia. Sono i numeri delle persone malate di emofilia, un disturbo emorragico caratterizzato da un’alterazione del processo della coagulazione che può comportare sanguinamenti incontrollati spontanei o causati da traumi di lieve entità. Essendo una malattia ereditaria, l’emofilia si scopre da piccoli e viene trasmessa solitamente dalla madre ai figli ...

Alta velocità - si guasta il treno : viaggio da incubo Torino-Napoli : Succede. Forse troppo spesso e prevalentemente durante il fine settimana. È stata una domenica bestiale per chi si è messo in viaggio da Torino con destinazione finale Salerno....

Juventus - Matuidi via da Torino? Martusciello : “Fulmine a ciel sereno” : Juventus – Alla fine, Giovanni Martusciello e Maurizio Sarri hanno scelto Blaise Matuidi. E il centrocampista francese, contro il Napoli, se l’è cavata anche piuttosto bene nonostante le voci di un addio alla Juventus, proprio agli sgoccioli del calciomercato, non si siano ancora smorzate. Da un tentativo a sorpresa dell’Inter a un ritorno di fiamma del PSG: per Matuidi si sono aperte diverse […] More

Dybala Juventus - ct Argentina : “Paulo via da Torino? Novità nel weekend” : Dybala Juventus – Tiene banco il futuro di Paulo Dybala alla Juventus. La Joya sempre accostato al PSG e all’Inter, non da certezze sul suo futuro. Si parla di un possibile inserimento del club francese in caso di cessione di Neymar ma ad oggi niente di compreso. Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, parla di Paulo Dybala, numero […] More

Il questore di Torino : “Dalla Juventus una misura razzista. Non parliamo via mail con i club” : Il questore di Torino Roberto De Matteis a Repubblica dichiara: «Una misura dubbia e discriminatoria che potrebbe avere anche un valore razzista». E aggiunge: Noi non parliamo con la società per email o telefonate, ma negli organi preposti che sono il Gruppo operativo per la sicurezza e l’Osservatorio per le manifestazioni sportive, che su quella partita non si sono ancora espresse e comunque non avrebbero mai avallato un provvedimento di quel ...

La Torino-Lione è realtà - “già scavato il 18% delle gallerie” : tutti i numeri della nuova linea ferroviaria : Con il 18% dei 164 chilometri previsti dal progetto già scavati, la Torino-Lione è realtà. La nuova linea ferroviaria, per merci e passeggeri, è l’anello centrale del Corridoio Mediterraneo, uno dei nove assi della rete di trasporto europea TEN-T. Si estende per 270 km, il 70% in Francia e il 30% in Italia. In servizio nel 2030, il suo costo è di 8,6 miliardi; di recente l’Unione Europea ha annunciato l’intenzione di portare il ...

Torino - al via i bus a guida autonoma dall'autunno : A Torino dal prossimo autunno «inizierà la sperimentazione dei bus a guida autonoma». Lo ha annunciato l’assessore alla Innovazione e Smartcity di Torino, Paola Pisano: «Inizialmente – ha precisato - i nuovi mezzi non sostituiranno i servizi tradizionali, ma si affiancheranno a questi per terminare la fase di testing nei 9 mesi successivi». Dopodichè, se tutto procederà secondo i piani previsti, ...

Calciomercato Juventus – Dybala in viaggio verso Torino - faccia a faccia con Sarri : in ballo la cessione al Manchester United : Paulo Dybala in viaggio verso Torino, pronto il faccia a faccia con Sarri: l’argomento della discussione sarà il suo ruolo nella Juventus del futuro e l’eventuale cessione al Manchester United In casa Juventus rischia di scoppiare il caso Dybala. L’attaccante argentino è stato accostato più volte al Manchester United nelle ultime ore, come pedina di scambio per arrivare a Romelu Lukaku. La Juventus vorrebbe un attacante ...

Torino - al via sgombero delle ultime due palazzine del Moi : l’ex villaggio olimpico era occupato da 350 migranti : È cominciato stamattina all’alba lo sgombero delle due palazzine (arancione e grigia) del Moi di Torino, che si trovano nell’ex villaggio olimpico e occupate dal 2013 da circa 350 migranti, la maggior parte di origine africana. La questura fa sapere che gli ospiti “saranno ricollocate in altri strutture già individuate dalle istituzioni competenti”. L’area è presidiata dalla polizia e le operazioni si stanno ...

Calciomercato Torino - nome per la porta : si pensa a Viviano : Il Torino starebbe pensando di riportare in Italia il portiere Emiliano Viviano. L’estremo difensore 33enne non rientra più nei piani dello Sporting Lisbona e, come riferisce ‘A Bola’, i portoghesi vorrebbero recuperare i 2 milioni investiti nel 2018 per prelevarlo dalla Sampdoria. I granata ne offrono uno. Il suo contratto scade nel giugno 2020, con opzione per un’ulteriore stagione e una clausola rescissoria di 45 ...

Tav - Ministero dei Trasporti invia all’Ue la lettera con il “sì” alla Torino-Lione : “Ci impegniamo a terminare l’opera” : È partita dal Ministero dei Trasporti poco dopo la mezzanotte la lettera con cui l’Italia conferma all’Unione Europea la sua volontà di portare a termine la costruzione dell’alta velocità sulla Torino-Lione. Nel testo si fa riferimento al “discorso del presidente Conte del 23 luglio scorso” nel passaggio in cui si afferma che “costerebbe di più bloccarla che farla”, anche “ in considerazione dei maggiori impegni di spesa ...

Tav : costi - numeri e struttura della ferrovia Torino-Lione. La tratta principale costerà 8 - 6 miliardi di euro : Circa 8,6 miliardi di euro. È questo il costo della tratta principale del Tav a cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è deciso ora a dare il via libera. La nuova ferrovia Torino-Lione per il trasporto di merci e persone è lunga 270 chilometri ed è l’anello centrale del Corridoio Mediterraneo, uno dei 9 assi della rete di trasporto europea TEN-T. La sezione principale, quella transfrontaliera – 65 chilometri tra Susa, in Italia, ...