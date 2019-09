Al Bano e Romina Power | lei rivela | ' Nuovi progetti insieme'

Al Bano e Romina : una nuova canzone per Sanremo 2020? : Al Bano e Romina storyAl Bano e Romina storyAl Bano e Romina storyAl Bano e Romina storyAl Bano e Romina storyAl Bano e Romina storyAl Bano e Romina storyVentiquattro anni sono ormai passati dall’ultima canzone di Al Bano e Romina, da che gli artisti, chiusi in studio, ne sono usciti con un singolo. Allora, era il 1995, i due cantavano Impossibile, storia di una vita divisa tra gioie e dolori, tra le difficoltà del quotidiano e la voglia, ...

Romina Power - novità importanti con Al Bano e la rivelazione sulla nipote : Seppellita l’ascia di guerra, Al Bano e Romina sembrano aver ripreso a filare d’amore e d’accordo, almeno dal punto di vista artistico. Da quando hanno preso la decisione epocale di mettere da parte la loro travagliata storia personale per tornare a lavorare insieme, ogni tappa del loro tour mondiale è stata un successo. Il pubblico non aspettava altro che rivederli uniti e, se ricostruire la favola d’amore che ha incantato gli italiani, sembra ...

Romina Power - nuovi progetti in arrivo e su Al Bano : "Forse ci sarà una sorpresa in tv" : Che estate per Romina Power! La felicità per essere diventata nuovamente Nonna grazie a Cristel Carrisi che ha regalato un nuovo componente della grande famiglia di Al Bano, Romina e Loredana Lecciso. In un'intervista tratta dal sito La voce grossa si parla della famiglia allargata e del lavoro che l'ha più gratificata, la cantante innanzitutto non nasconde la sua felicità per il lieto evento: Sono diventata nonna per la seconda volta. Questo ...

Al Bano e Romina Power - una canzone insieme. La voce incontrollabile su Sanremo : Romina Power è incontenibile. L'ex moglie di Al Bano sta preparando due sorprese per il futuro e una coinvolge proprio l'ex marito. "Sto lavorando ad un mio nuovo album da solista, mentre con AlBano abbiamo appena inciso una canzone che mi piace moltissimo", ha dichiarato al portale La voce Grossa.

Ascolti TV | Sabato 31 agosto 2019. Le Teche con Al Bano e Romina al 14.6% - male Laura Pausini al Circo Massimo (6.8%). Juventus-Napoli 10.95% : Al Bano e Romina Su Rai1 TecheTechetè Superstar – Romina e Al Bano: Una Storia d’amore senza fine ha conquistato 2.649.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 Laura Pausini Circo Massimo ha raccolto davanti al video 1.066.000 spettatori pari al 6.8% di share. Su Rai2 Bello, Perfetto, Killer ha interessato 1.026.000 spettatori pari al 5.7% di share e Bull è stato seguito da 941.000 spettatori (6.3%). Su Italia 1 Tarzan ha intrattenuto ...

AL Bano E ROMINA POWER/ 'Lui maschilista? No - un uomo raro' - Techetechetè Superstar - : Al BANO e ROMINA POWER, oggi a Techetechetè Superstar l'omaggio ai due cantanti. Le lacrime di lui quando ha rivisto l'ex moglie: il retroscena.

Chi è Romina Carrisi - la figlia di Al Bano e Romina : Romina Carrisi Power o Romina Jr o ‘Uga’, come tutti la chiamano in famiglia, è la quarta figlia della coppia Al Bano e Romina. Classe 1987, la piccola di casa Carrisi – Power ha preso la bellezza della madre e la determinazione del padre. Quando i due genitori, la coppia più bella d’Italia, divorziarono, Romina Jr aveva solo dodici anni e aveva già fatto i conti con il dolore per la scomparsa della sorella maggiore, Ylenia, ...

Ylenia Carrisi è ancora viva?/ Il dolore di Al Bano e Romina Power non è mai finito : Ylenia Carrisi è ancora viva? Il dolore di Al Bano Carrisi e Romina Power per la scomparsa della figlia non è mai sparito del tutto.

Al Bano e Romina - il gesto di Cristel Carrisi per la sorella Ylenia : Commuove lo splendido gesto fatto da Cristel Carrisi, figlia di Romina e Al Bano, per Ylenia, la sorella scomparsa oltre vent’anni fa. Era il 1993 quando la primogenita di Al Bano e Romina sparì in circostanze misteriose a New Orleans. Da allora la vita della famiglia Carrisi non è stata più la stessa, la scomparsa di Ylenia ha causato una profonda ferita che, ancora oggi, non si è sanata. Solo qualche giorno fa la Power aveva condiviso su ...

Techetechetè Superstar - la puntata di sabato 31 agosto celebra Al Bano e Romina : AlBano e Romina saranno i grandi protagonisti di "Techetecheté Superstar" in onda sabato 31 agosto. Nel corso della puntata, che come al solito andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20:30, verranno riproposti vari filmati della coppia più amata della scena musicale italiana. Ovviamente non mancheranno gli spezzoni delle loro esibizioni sanremesi, ma ci saranno anche videoframmenti di partecipazioni a varietà e spettacoli televisivi. I due ...