Aiuto | mia moglie sta male La trappola e poi lo stupro

“Aiuto - mia moglie sta male”. Ferma con una scusa una donna in auto e la violenta per ore : Un 26enne siciliano è stato Fermato dalla polizia con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e rapina: fingendo che la moglie avesse avuto un malore, ha Fermato di notte in strada un'auto e ha stuprato per ore la giovane conducente.Continua a leggere

SFOOTING/ Aiuto regista! - Cast - Ciak : ecco "L'Accademia della CruzCa" : In pieno Festival del cinema un dizionario, scritto da Penelope Cruz e Laetitia Casta, aiuta a capire il linguaggio tecnico dei termini cinematografici

Chiede Aiuto al web per un intervento - ma non ottiene donazioni : «Mia moglie mi respinge per le mie dimensioni» : Le misure sono importanti. Almeno secondo l’uomo che ha chiesto aiuto al web per sottoporsi a un intervento di chirurgia con lo scopo di modificare le dimensioni del suo organo sessuale. Secondo quanto riporta il Mirror, cercherebbe di finanziare l’impresa perché stanco dei commenti poco lunsinghieri della moglie. Identificato come Joe del Queensland, ha raccontato la sua storia su GoFundMe. «Con il tuo aiuto posso non avere altri bambini e ...

“Aiuto - sto morendo di cancro” - ma è una truffa : Carla chiede soldi per risparmiare sulle nozze : Carla Louise Evans, 29enne mamma di due bimbi di Trecenydd, ha detto di avere un cancro alla vescica e una forte insufficienza epatica per convincere un ente benefico che finanzia i matrimoni dei malati terminali a pagare le sue nozze. Ma era una truffa e, dopo essere stata denunciata per frode, rischia una condanna da sei mesi a tre anni di carcere.Continua a leggere