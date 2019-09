AIGAE | “Bisogna mettere al centro dell’agenda politica del Governo anche il turismo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2019) “Bene dare importanza alle politiche per l’Energia finalizzate allo sviluppo economico ma necessariamente bisognaaldi questole politiche di valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico:ambientale. La crescita passeràper le scelte che si dovranno assumere sulle norme riguardanti questo ramo delil quale oggi rappresenta una buona fetta di Pil per l’Italia”: lo ha dichiarato Davide Galli, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche. “Dario Franceschini come Ministro dei Beni Culturali e del, incarico già ricoperto in passato ed in contemporanea la riconferma del Generale Sergio Costa al Dicastero dell’Ambiente, dove ha già iniziato un preciso cammino di tutela dell’ambiente, rappresentano un’occasione storica per un forte lancio delAmbientale – ha proseguito ...