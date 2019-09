Fonte : blogo

(Di lunedì 9 settembre 2019) Primo giorno di scuola per i principali programmi del daytime: tra questi, alle 8 partirà la nuova stagione di, naturalmente su Rai3. TvBlog seguirà in diretta il debutto del programma condotto da Serena Bortone (qui l'intervista a Marco Carrara, da quest'anno unico collaboratore in studio con il commento dei social e non solo).Tra gli argomenti della giornata, si parlerà della fiducia al Conte bis (oggi alla Camera, domani è prevista al senato), il rebus delle nomine Ue e il messaggio del Capo dello Stato Sergio Mattarella.pubblicato su TVBlog.it 0907:35.

SerieTvserie : Agorà, anticipazioni puntata 9 settembre 2019 - MarceloWalker : A tra poco con la diretta su @tvblogit di #Agorà - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'AGORA'' di Serena Bortone del 9 settembre alle 8 su RAI 3: parte la nuova stagione con la fiduc… -