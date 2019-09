7 motivi per cui abbiamo voglia di salato

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 9 settembre 2019) Perché si è disidratati Dopo un allenamento intenso Per lo stressPer mancanza di sonno Siete in sindrome premestrualeMangiate tropoIl desiderio di sale è un istinto Il mondo si divide tra chi ama il dolce e chi il. Se non rinuncereste mai a un piatto di pasta per tenervi il buchino per il dessert, allora fate parte della seconda categoria. E se siete vittime di voglie improvvise di patatine fritte o pizza, potreste essere in sindrome premestruale, ma non solo. Anche i cibi salati, proprio come i dolci ricchi di zuccheri, creano dipendenza nel nostro cervello. Il risultato? Lo desideriamo per sopravvivenza. Le cause di questi crampi di fame improvvisi sono molteplici. Potrebbe sembrare un controsenso perché di solito si ha sete dopo aver mangiato, ma la disidratazione è una falsa amica. Ovvero, potrebbe far credere al cervello di volere cibi salati, ma in realtà il ...

LegaSalvini : Mare Jonio, tutti i migranti saranno sbarcati per 'motivi sanitari' Eppure ballano e cantano tutti allegri... - TgLa7 : #crisi @AndreaOrlandosp su Fb: ringrazio @nzingaretti ma non ne farò parte per 2 motivi: per dare esempio di discon… - francescocosta : Ci sono cento milioni di motivi per criticare il M5S. A meno che non siate iscritti o elettori del M5S, però, sugge… -