Vuelta di Spagna – Oggi un tosto tappone di montagna | favoriti | percorso ed altimetria

Vuelta di Spagna – Roglic evita una pericolosa caduta : “ecco come ho fatto e per la tappa di domani…” : Primoz Roglic ancora in maglia rossa: le parole dello sloveno della Jumbo dopo la 14ª tappa della Vuelta E’ un Roglic carico e con i piedi per terra, quello che ha parlato alla stampa al termine della quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna. Lo sloveno della Jumbo Visma è riuscito a mantenere la maglia rossa e, dunque, a confermarsi leder della classifica generale, evitando sul finale una maxi caduta: “ci vuole un ...

Vuelta di Spagna - ‘Attacco al potere’! Quintana svela : “domani tenteremo un golpe - sarà tappa importante” : Nairo Quintana prepara il ‘golpe’ in vista della 15ª tappa della Vuelta di Spagna: il ciclista colombiano in fiducia per la frazione di domani che risulta adatta alle sue caratteristiche La quindicesima tappa della Vuelta di Spagna sarà una frazione che regalerà un margine importante a chi avrà la gamba necessaria ad affrontare i quattro GPM di prima categoria e l’arrivo in salita 1200 metri del Puerto del Acebo. Una frazione ...

Finale thriller nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna : maxi caduta - poi Sam Bennett beffa tutti in volata [VIDEO] : Incredibile Finale nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna: una maxi caduta ferma diversi ciclisti nel tratto conclusivo, poi Sam Bennett beffa tutti in volata partendo dalle retrovie Dopo le montagne affrontate nelle ultime frazioni, la 14ª Tappa della Vuelta di Spagna, corsa quest’oggi da San Vicente de la Barquera a Oviedo, ha rappresentato una grande occasione per le ruote veloci. Superato il GPM di terza categoria de l’Alto La Madera, ...

Finale thriller nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna : maxi caduta - poi Sam Bennett beffa tutti in volata : Incredibile Finale nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna: una maxi caduta ferma diversi ciclisti nel tratto conclusivo, poi Sam Bennett beffa tutti in volata partendo dalle retrovie Dopo le montagne affrontate nelle ultime frazioni, la 14ª Tappa della Vuelta di Spagna, corsa quest’oggi da San Vicente de la Barquera a Oviedo, ha rappresentato una grande occasione per le ruote veloci. Superato il GPM di terza categoria de l’Alto La Madera, ...

Vuelta di Spagna – Da San Vicente de la Barquera a Oviedo : percorso - altimetria e favoriti della 14ª tappa : Il programma di oggi prevede una tappa adatta ai velocisti, che si sfideranno per ottenere una vittoria preziosa sul traguardo di Oviedo Messa alle spalle la durissima tappa di ieri, il programma odierno della Vuelta di Spagna 2019 prevede una quattordicesima frazione che premia i velocisti, caratterizzata da 188 chilometri che si dipaneranno da San Vicente de la Barquera fino ad Oviedo. LaPresse Un percorso semplice, privo di particolari ...

Vuelta di Spagna – Fabio Aru spiega la ragione del suo ritiro : “forte danno muscolare - la situazione peggiora” : Fabio Aru ha spiegato le ragioni del suo ritiro dalla Vuelta di Spagna: tramite una nota ufficiale, il sardo annuncia un infortunio muscolare Lo si era intuito dall’assenza del suo nome sul foglio firme, lo aveva anticipato la ‘Rosea’ in mattinata e poi il Team UAE Emirates ne ha dato conferma: Fabio Aru si è ritirato dalla Vuelta di Spagna 2019. Il ciclista sardo, tramite una nota ufficiale, ha spiegato il motivo del suo ritiro facendo ...

Pogacar trionfa nella 13ª Tappa della Vuelta di Spagna : Primoz Roglic blinda la maglia rossa : Pogacar e Roglic si giocano la 13ª Tappa della Vuelta di Spagna: il primo trionfa sul traguardo di Los Machucos, il secondo consolida la maglia rossa La 13ª Tappa della Vuelta di Spagna parla sloveno: Tadej Pogacar trionfa sul traguardo di Los Machucos, Primoz Roglic chiude alle sue spalle e consolida il vantaggio in classifica generale e la conseguente maglia rossa. Era una delle giornate più complicate, con i ciclisti che lungo i 166.4 ...

Vuelta di Spagna – Colpo di scena in casa UAE Emirates : sorprendente decisione di Fabio Aru : Il corridore sardo potrebbe aver deciso di ritirarsi dalla corsa iberica, è questo quello che si apprende dal foglio firma di Bilbao La Vuelta di Spagna perde un altro protagonista, Fabio Aru infatti dovrebbe aver deciso di ritirarsi prima della tredicesima tappa, in programma oggi da Bilbao a Los Machucos. Fabio Ferrari/LaPresse Stando a quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport, il sardo avrebbe scelto di chiudere anticipatamente la ...

Vuelta di Spagna – Da Bilbao a Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega : percorso - altimetria e favoriti della 13ª tappa : tappa importante oggi alla Vuelta, con ben sette GPM che metteranno a dura prova i corridori stravolgendo probabilmente la classifica generale Si comincia a fare maledettamente sul serio alla Vuelta di Spagna, il programma di oggi prevede infatti una tappa durissima che metterà a dura prova i corridori. AFP/LaPresse Si parte da Bilbao per raggiungere dopo 166.4 chilometri Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, affrontando ben sette GPM che ...

Vuelta di Spagna – Roglic preoccupato in vista della tappa di domani : “mi aspetto degli attacchi” : Il leader della classifica generale si proietta già alla frazione in programma domani, caratterizzata da un percorso molto duro Va in archivio anche la dodicesima tappa della Vuelta di Spagna, ad imporsi è Philippe Gilbert che vince in solitaria staccando nel finale i suoi compagni di fuga, lo spagnolo Alex Aranburu e Fernando Barcelò. La maglia rossa resta sulle spalle di Primoz Roglic, già concentrato sulla frazione di domani ...

Dopo 6 anni - termina l’astinenza di Gilbert alla Vuelta di Spagna : il francese domina il finale della 12ª Tappa : Philippe Gilbert torna a vincere una Tappa alla Vuelta di Spagna Dopo 6 anni: il francese si prende la 12ª Tappa dominando il finale di gara su Aranburu e Barcelo Ha dovuto aspettare 6 anni, ma adesso l’astinenza è finalmente terminata: Philippe Gilbert torna a vincere una Tappa alla Vuelta di Spagna. Il ciclista francese trionfa sul traguardo di Bilbao al termine della 12ª Tappa della corsa spagnola, sfruttando un’ottima gamba in salita e ...

Vuelta di Spagna – Dal Circuito de Navarra a Bilbao : percorso - altimetria e favoriti della dodicesima tappa : La frazione odierna si presta a svariate soluzioni, considerando la completa diversità che caratterizza la prima parte del percorso rispetto a quella finale Archiviata la vittoria ottenuta ieri da Mikel Iturria, la Vuelta di Spagna propone oggi la dodicesima tappa, caratterizzata da 171 km che collegano il Circuito de Navarra a Bilbao. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse Un percorso alquanto particolare, che propone una prima parte ...

La prima vittoria in carriera e la passione per Valentino Rossi : Mikel Iturria - l’underdog che ha sorpreso la Vuelta di Spagna : Mikel Iturria ribalta ogni pronostico e si prende l’11ª Tappa della Vuelta di Spagna: il ciclista basco, fan di Valentino Rossi, esulta davanti al suo pubblico per la prima vittoria della sua carriera Eroe per un giorno. Sì, ma diventarlo a 27 anni, davanti al pubblico di casa della Vuelta di Spagna è pur sempre una grande soddisfazione. Vincere una tappa in una delle gare più blasonate del calendario ciclistico, farlo sul traguardo ...

Vuelta di Spagna – Impresa di Mikel Iturria : lo spagnolo si prende l’11ª tappa di coraggio : Decimo vincitore diverso alla Vuelta di Spagna: Iturria trionfa sul traguardo di Urdan-Dantxarinea Che spettacolo Mikel Iturria: il 27 spagnolo è stato autore di un’Impresa oggi nell’11ª tappa della Vuelta di Spagna 2019. Al termine dei tanti sali scendi della Saint Palais-Urdan Dantxarinea, Iturria ha deciso di dare una svolta alla sua giornata: armato di tanto coraggio si è lasciato i suoi colleghi alle spalle, andando verso ...