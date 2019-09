Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) Conquistare ilpere cancellare parzialmente la sconfitta subita nella semifinale di ieri. L’Italia scenderà in campo con questi obiettivi, oggi pomeriggio (ore 16.00) le azzurre affronteranno la Polonia nella finale per il terzo posto deglidi: mettersi al collo una medaglia è il target minimo per la nostra Nazionale che non è riuscita nell’impresa di sconfiggere la Serbia e che dunque si dovrà accontentare di battagliare per il gradino più basso del podio, traguardo da raggiungere a tutti i costi per chiudere positivamente una stagione che ha già regalato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia deve smaltire il ko inflitto dalle Campionesse del Mondo, la rivincita di Yokohama non si è conclusa nella maniera sparita ma l’avventura in questa rassegna continentale non è ancora finita: tornare a casa ...

Agenzia_Ansa : Europei di volley femminile, l'Italia batte la Russia e vola in semifinale #ANSA - Coninews : Grandissime?????? Le azzurre del volley hanno battuto la Russia per 3-1?? L'Italia vola in semifinale agli Europei di… - OA_Sport : Volley femminile, Europei 2019: l’Italia vuole consolarsi col bronzo, caccia alla medaglia contro la Polonia -