Vitamina D alta o bassa | sintomi e cause di carenza ed eccesso | come integrarla dopo

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2019)l’estate, ottenere abbastanzaD in modo naturale attraverso i raggi del sole può essere difficile. LaD è essenziale per regolare i livelli di calcio e fosfato nel corpo: unapuò portare all’indebolimento delle ossa, stanchezza e altre complicazioni e può essere indicata da numerosi. “La ricerca collega ladiD anche ad un maggior rischio di tumori alla prostata, al colon e al seno, cosìa depressione e malattie cardiovascolari”, spiega Kelly Hogan, direttrice di benessere e alimentazione presso il Dubin Breast Center del Mount Sinai Hospital. Anche se è possibile ricorrere ad integratori, ci sono alcuni cibi che possono essere inseriti nella nostra dieta per sopperire alla della mancanza del sole. Pochi alimenti contengono naturalmenteD, ma, ad esempio, pesci grassisardine e salmoni sono eccezioni. La ...

giubizza : Diabete: la vitamina D è in grado di contrastare la glicemia alta - RaffaellaB5 : Diabete: la vitamina D è in grado di contrastare la glicemia alta -